Кроссовер Aston Martin попал в руки немцев из ателье Lumma

Источник материала: Tut.by

Кроссовер марки Aston Martin, «паркетник» DBX , еще не успел толком поступить в продажу, но уже получил первый комплект доработок, подготовленный немецким бюро Lumma Design.





Для придания большей агрессивности облику SUV Aston Martin получил оригинальный обвес, включающий расширители колесных арок, видоизмененные бамперы, боковые накладки на пороги, а также новые диффузор и задний спойлер.





Фотографий салона доработанного кроссовера в Lumma не обнародовали, но пообещали приукрасить его новым рулевым колесом с карбоновыми вставками, накладками на педали и прочим декором. К слову, одними внешними и интерьерными доработками дело не ограничится — позже немцы предложат клиентам новые колесные диски собственного дизайна, а также комплект улучшений для подвески и программу увеличения отдачи двигателя.





Напомним, что оснащен DBX 540-сильным V8 Bitrubo объемом 4 л, который Aston Martin приобретает у Mercedes-AMG. Первую «сотню» британский кроссовер разменивает за паспортные 4,5 секунды, максимальная скорость достигает 291 км/ч.