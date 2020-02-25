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Кроссовер Aston Martin попал в руки немцев из ателье Lumma
Источник материала: Tut.by
Кроссовер марки Aston Martin, «паркетник»
Для придания большей агрессивности облику SUV Aston Martin получил оригинальный обвес, включающий расширители колесных арок, видоизмененные бамперы, боковые накладки на пороги, а также новые диффузор и задний спойлер.
Фотографий салона доработанного кроссовера в Lumma не обнародовали, но пообещали приукрасить его новым рулевым колесом с карбоновыми вставками, накладками на педали и прочим декором. К слову, одними внешними и интерьерными доработками дело не ограничится — позже немцы предложат клиентам новые колесные диски собственного дизайна, а также комплект улучшений для подвески и программу увеличения отдачи двигателя.
Напомним, что оснащен DBX 540-сильным V8 Bitrubo объемом 4 л, который Aston Martin приобретает у Mercedes-AMG. Первую «сотню» британский кроссовер разменивает за паспортные 4,5 секунды, максимальная скорость достигает 291 км/ч.
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Кроссовер марки Aston Martin еще не успел толком поступить в продажу, но уже получил первый комплект доработок, подготовленный немецким бюро Lumma Design.
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