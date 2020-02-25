ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Чем больше снега - тем лучше». В поисках зимы байкер из Минска проехал 5500 километров

25.02.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

До открытия мотосезона еще несколько месяцев. Но есть «ударенные» байкеры, которые не ждут хорошей погоды и сухих дорог, катаются без перерыва, да еще сожалеют, что зима выдалась без снега. Вот, например, минчанин Даниил взял в конце января отпуск и вместе с друзьями на мотоцикле проехал через десять стран. Как это было, парень рассказал AUTO.TUT.BY.

«На байке езжу в любую погоду. Машину думаю продать за ненадобностью»

Мотоциклы для 26-летнего Даниила — любовь всей жизни. Впервые он прокатился на них лет в 13 и с того момента «запал», а потому занялся мотокроссом — гонял на двухколесном по ухабам, валунам, бревнам и грязи. Потом работал мотоинструктором во Дворце детей и молодежи в Минске. Сейчас парень работу сменил, но увлечение никуда не пропало.

— Машина у меня есть, но не люблю я ездить в этой железной коробке, никакого кайфа, да и слишком комфортно — не мое. Моцык — вот это супер, на нем я езжу круглый год. В прошлом году на машине, может, всего километров 100 проехал. Надо ее продавать за ненадобностью, — рассуждает Даниил.


Парень предпочитает «слонов» — так называют эндуро мотоциклы: это вездеходы среди байков, на которых ездят по пересеченной местности. Сейчас у Даниила два «слона»: BMW и Honda Africa с коляской от «Урала».

— В них хорошая подвеска, по селам, лесам, полям — легко. Но и по городу, на работу я на них тоже езжу. А коляска — для лучшей устойчивости. Ездить зимой мне не холодно: у эндуро хорошая ветрозащита. Да и одежду для поездок я правильно подбираю: термобелье, флисовая байка, куртка с мембраной, «черепаха» (облегченная мотозащита. — Прим. AUTO.TUT.BY), защита для рук и ног.

Большинство мотоциклистов ставят байк в гараж из-за снега, ветра, минусовой температуры. Но для Даниила такая погода — самое время для поездок.

— В этом году зима никакая. А помните, пару дней в этом сезоне было, когда снегом Минск завалило? Как же я ездил по сугробам! Машина пройти не могла, а я — да, в любую дыру мог влезть! Если бы был снегопад типа «Хавьера», вообще то, что надо!


Даниил говорит, что при низких температурах с мотоцикла он тоже не слезет. Ездил при минус десять, ничего не помешает это сделать и в трескучий мороз.

— Да, таких как я — «ударенных на голову», мало, — смеется мотоциклист. — Хотя, глядя на меня, у виска пальцем никто не крутит, фоткают, а потом в инсту выкидывают, а дети так вообще радуются.

«Приехали на слет „слонов“, но и там снега не оказалось. Пришлось ехать в горы»

Путешествовать парень также предпочитает на мотоцикле. Много ездил по Беларуси, побывал в Санкт-Петербурге, городах Прибалтики. В этом году он уже отгулял отпуск — вместе с Колей и Владом: приятелями из мотоклуба The Hooligans MC отправился на мотофестиваль «слонов» в Германию, а оттуда рванул «куда глаза глядят».


— Кстати, мои товарищи — взрослые, солидные люди, так что это увлечение не только безбашенной молодежи. Влад вообще многодетный отец — у него четверо детей. Жена его понимает, привыкла и отпустила его проветриться.

Недели две у Даниила заняла подготовка к «перелету» — так он называет поездки на мотоцикле на дальние расстояния. Парень перебирал мотоцикл, менял колеса, тросики, колодки, раскладывал по кофрам вещи — еду, одежду, баллоны с газом, горелку, котелок, палатку, спальники, запчасти для мотоцикла.

 

— Выехали мы 25 января на двух мотоциклах: я на Honda, в коляске — Коля, с которым мы менялись за рулем, а Влад двинулся, не поверите, на «минскаче» эндуро Х250!

У байкеров был план: выехать из Беларуси через Брест, проехать по Польше, а потом направиться в Германию — на 64-й мотофестиваль Elefantentreffen, который в этот раз проходил в Баварии. «Слоноводы» планировали проезжать максимальные расстояния днем, пока светло, а на ночь останавливаться. Но техника белорусского производителя внесла свои коррективы.


— В Бресте полетел подшипник в «минскаче». Пришлось становиться на прикол. Пока нашли запчасть, пока починили — потеряли время, — вспоминает Даниил. — Потом вроде бы нагнали в пути упущенные часы, но под Веной в «минскаче» рассыпалась цепь. За 80 евро купили подходящую в фирменном магазине Harley-Davidson и поехали дальше.

30 января белорусы прибыли в Турманнсбанг — на мотофестиваль. Такого ожидаемого эндуристами снега не было и там: на улице плюсовая температура, колеса мотоциклов и ноги тысяч участников месили грязь, там же разбивали свои палатки.

— Нормально расположились. За пять евро купили там сено — бросить под палатку. Коврики, спальники были с собой. Все было здорово, никто не ныл, атмосфера волшебная! Кстати, на фестивале даже девушек много было.


Через пару дней Коля улетел на самолете в Минск — позвали рабочие дела. А Даниил и Влад решили еще покататься. Маршрут байкеры не составляли: ехали куда в голову взбредет. За десять суток мотоциклисты побывали в Австрии, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, Хорватии, Польше, Украине.

— Сначала мы решили, что поедем по серпантину в горы Австрии. Вот там мы и нашли заснеженные, местами со льдом, дороги. Отвели душу, испытали мотоциклы. Доехали до горнолыжного курорта. А там все в снегу, люди с лыжами ходят, на нас смотрели изумленными глазами: приехали на мотоциклах, да еще и с белорусскими номерами!


Парни ехали под грозой, купались в Хорватии в море при температуре воды 12 градусов, катались на горных лыжах в Украине, грелись в горячих источниках, знакомились с новыми людьми. Ну и конечно, ремонтировали оба мотоцикла: к концу поездки начал ломаться и Honda.

— Домой мы вернулись ночью 12 февраля. Устали. Но это была очень приятная усталость. Даже несмотря на то, что моцыки выходили из строя — мы к этому относились как к неотъемлемой части приключений.

Путешествие длилось 19 дней, за которые Даниил и его товарищ проехали около 5500 километров. По подсчетам парня, поездка обошлась ему в сумму 500 евро, «но это с учетом экономии, без излишеств».


Парень признается, что за время путешествия мотоцикл ему не надоел, и даже когда ему надо было выходить на работу, поехал он на байке, только на BMW — Honda после поездки надо приводить в порядок.

— Летом я бы хотел поехать на мотоцикле в Монголию, Казахстан, Дальний Восток. Но пока нет на это денег — надо собирать или спонсоров искать: дорога очень дальняя, рисковая, без «золотого запаса» никак нельзя…

Читайте также

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть «ударенные» байкеры, которые не ждут хорошей погоды и сухих дорог, а катаются круглый год. Например, минчанин Даниил взял отпуск в конце января и вместе с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко о назначениях в МВД и КГБ: «Чтобы не было круговой поруки. Кадры должны обновляться»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика