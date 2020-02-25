«Чем больше снега - тем лучше». В поисках зимы байкер из Минска проехал 5500 километров

Источник материала: Tut.by

До открытия мотосезона еще несколько месяцев. Но есть «ударенные» байкеры, которые не ждут хорошей погоды и сухих дорог, катаются без перерыва, да еще сожалеют, что зима выдалась без снега. Вот, например, минчанин Даниил взял в конце января отпуск и вместе с друзьями на мотоцикле проехал через десять стран. Как это было, парень рассказал AUTO.TUT.BY.

«На байке езжу в любую погоду. Машину думаю продать за ненадобностью»

Мотоциклы для 26-летнего Даниила — любовь всей жизни. Впервые он прокатился на них лет в 13 и с того момента «запал», а потому занялся мотокроссом — гонял на двухколесном по ухабам, валунам, бревнам и грязи. Потом работал мотоинструктором во Дворце детей и молодежи в Минске. Сейчас парень работу сменил, но увлечение никуда не пропало.

— Машина у меня есть, но не люблю я ездить в этой железной коробке, никакого кайфа, да и слишком комфортно — не мое. Моцык — вот это супер, на нем я езжу круглый год. В прошлом году на машине, может, всего километров 100 проехал. Надо ее продавать за ненадобностью, — рассуждает Даниил.





Парень предпочитает «слонов» — так называют эндуро мотоциклы: это вездеходы среди байков, на которых ездят по пересеченной местности. Сейчас у Даниила два «слона»: BMW и Honda Africa с коляской от «Урала».

— В них хорошая подвеска, по селам, лесам, полям — легко. Но и по городу, на работу я на них тоже езжу. А коляска — для лучшей устойчивости. Ездить зимой мне не холодно: у эндуро хорошая ветрозащита. Да и одежду для поездок я правильно подбираю: термобелье, флисовая байка, куртка с мембраной, «черепаха» (облегченная мотозащита. — Прим. AUTO.TUT.BY), защита для рук и ног.

Большинство мотоциклистов ставят байк в гараж из-за снега, ветра, минусовой температуры. Но для Даниила такая погода — самое время для поездок.

— В этом году зима никакая. А помните, пару дней в этом сезоне было, когда снегом Минск завалило? Как же я ездил по сугробам! Машина пройти не могла, а я — да, в любую дыру мог влезть! Если бы был снегопад типа «Хавьера», вообще то, что надо!





Даниил говорит, что при низких температурах с мотоцикла он тоже не слезет. Ездил при минус десять, ничего не помешает это сделать и в трескучий мороз.

— Да, таких как я — «ударенных на голову», мало, — смеется мотоциклист. — Хотя, глядя на меня, у виска пальцем никто не крутит, фоткают, а потом в инсту выкидывают, а дети так вообще радуются.

«Приехали на слет „слонов“, но и там снега не оказалось. Пришлось ехать в горы»

Путешествовать парень также предпочитает на мотоцикле. Много ездил по Беларуси, побывал в Санкт-Петербурге, городах Прибалтики. В этом году он уже отгулял отпуск — вместе с Колей и Владом: приятелями из мотоклуба The Hooligans MC отправился на мотофестиваль «слонов» в Германию, а оттуда рванул «куда глаза глядят».





— Кстати, мои товарищи — взрослые, солидные люди, так что это увлечение не только безбашенной молодежи. Влад вообще многодетный отец — у него четверо детей. Жена его понимает, привыкла и отпустила его проветриться.

Недели две у Даниила заняла подготовка к «перелету» — так он называет поездки на мотоцикле на дальние расстояния. Парень перебирал мотоцикл, менял колеса, тросики, колодки, раскладывал по кофрам вещи — еду, одежду, баллоны с газом, горелку, котелок, палатку, спальники, запчасти для мотоцикла.

— Выехали мы 25 января на двух мотоциклах: я на Honda, в коляске — Коля, с которым мы менялись за рулем, а Влад двинулся, не поверите, на «минскаче» эндуро Х250!

У байкеров был план: выехать из Беларуси через Брест, проехать по Польше, а потом направиться в Германию — на 64-й мотофестиваль Elefantentreffen, который в этот раз проходил в Баварии. «Слоноводы» планировали проезжать максимальные расстояния днем, пока светло, а на ночь останавливаться. Но техника белорусского производителя внесла свои коррективы.





— В Бресте полетел подшипник в «минскаче». Пришлось становиться на прикол. Пока нашли запчасть, пока починили — потеряли время, — вспоминает Даниил. — Потом вроде бы нагнали в пути упущенные часы, но под Веной в «минскаче» рассыпалась цепь. За 80 евро купили подходящую в фирменном магазине Harley-Davidson и поехали дальше.

30 января белорусы прибыли в Турманнсбанг — на мотофестиваль. Такого ожидаемого эндуристами снега не было и там: на улице плюсовая температура, колеса мотоциклов и ноги тысяч участников месили грязь, там же разбивали свои палатки.

— Нормально расположились. За пять евро купили там сено — бросить под палатку. Коврики, спальники были с собой. Все было здорово, никто не ныл, атмосфера волшебная! Кстати, на фестивале даже девушек много было.





Через пару дней Коля улетел на самолете в Минск — позвали рабочие дела. А Даниил и Влад решили еще покататься. Маршрут байкеры не составляли: ехали куда в голову взбредет. За десять суток мотоциклисты побывали в Австрии, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, Хорватии, Польше, Украине.

— Сначала мы решили, что поедем по серпантину в горы Австрии. Вот там мы и нашли заснеженные, местами со льдом, дороги. Отвели душу, испытали мотоциклы. Доехали до горнолыжного курорта. А там все в снегу, люди с лыжами ходят, на нас смотрели изумленными глазами: приехали на мотоциклах, да еще и с белорусскими номерами!





Парни ехали под грозой, купались в Хорватии в море при температуре воды 12 градусов, катались на горных лыжах в Украине, грелись в горячих источниках, знакомились с новыми людьми. Ну и конечно, ремонтировали оба мотоцикла: к концу поездки начал ломаться и Honda.

— Домой мы вернулись ночью 12 февраля. Устали. Но это была очень приятная усталость. Даже несмотря на то, что моцыки выходили из строя — мы к этому относились как к неотъемлемой части приключений.

Путешествие длилось 19 дней, за которые Даниил и его товарищ проехали около 5500 километров. По подсчетам парня, поездка обошлась ему в сумму 500 евро, «но это с учетом экономии, без излишеств».





Парень признается, что за время путешествия мотоцикл ему не надоел, и даже когда ему надо было выходить на работу, поехал он на байке, только на BMW — Honda после поездки надо приводить в порядок.

— Летом я бы хотел поехать на мотоцикле в Монголию, Казахстан, Дальний Восток. Но пока нет на это денег — надо собирать или спонсоров искать: дорога очень дальняя, рисковая, без «золотого запаса» никак нельзя…