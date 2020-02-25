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Александр Лукашенко о назначениях в МВД и КГБ: «Чтобы не было круговой поруки. Кадры должны обновляться»

25.02.2020 13:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ключевые цели – защитить граждан и не допустить деструктивного влияния извне. Президент поставил задачи КГБ и МВД. В этих силовых ведомствах обновился руководящий состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности стал Сергей Теребов. Ранее он возглавлял управление КГБ по Гомельской области. На прежнем посту его заменит Александр Мельников, занимавший пост начальника управления собственной безопасности КГБ.

Александр Лукашенко о назначениях в МВД и КГБ: «Чтобы не было круговой поруки. Кадры должны обновляться»

Первым заместителем министра внутренних дел – начальником криминальной милиции стал Геннадий Казакевич. Он до настоящего момента руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.   

Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, не ограничился формальной процедурой. Он подробно расспросил руководителей силового блока о ситуации в курируемых сферах, степени компетенции представленных к назначению, их предыдущем опыте.

Главное, чего всегда требует глава государства – это подбор руководящих кадров на альтернативной основе.  

Александр Лукашенко о назначениях в МВД и КГБ: «Чтобы не было круговой поруки. Кадры должны обновляться»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вопросы в том, что, особенно в Комитете госбезопасности и МВД, вы же предлагаете своих первых заместителей. Они должны за вами идти. И самый лучший вариант, если первый заместитель или кто-то из заместителей возглавляет министерство. Вот что для меня очень важно. Чтобы вы понимали, что ваши первые заместители должны, как минимум, быть, если вдруг вас по должности передвинут на другое место, должны возглавить ведомство Комитет госбезопасности и МВД. 

Александр Лукашенко о назначениях в МВД и КГБ: «Чтобы не было круговой поруки. Кадры должны обновляться»

Я убедительно прошу и вас, и главу Администрации, чтобы у нас не было… Знаете, министр хочет с ним работать пусть идет. Я не терплю, когда начальник идет и за собой тащит тех, с кем он где-то работал. Так не должно быть! Мы же говорим «свежая кровь, свежая кровь»...   

Давайте людей назначать профессионалов или со стороны. Чтобы не было круговой поруки. Кадры должны обновляться, но ни в коем случае не тащить за собой шлейф тех людей, с которыми ты когда-то служил. В Госсекретариат направляйте, правительство, Администрацию, если они толковые. Рекомендуйте их, боритесь за них, но не надо под себя их тащить. Но обязательно должна быть рокировка при назначении кадров.  

Александр Лукашенко остановился на вопросах борьбы с коррупцией, отметил насколько важно добывать исчерпывающую информацию по каждому факту нарушения, а кроме того обратил внимание на качественную кадровую работу.

В структуре преступности львиную долю занимают общеуголовные преступления: кражи, грабежи, разбои, убийства, причинение телесных повреждений. Поэтому главная задача, которую поставил Президент перед руководством МВД, заключается в сохранении жизни, здоровья и собственности граждан.   

Люди в материале: Александр Лукашенко, Сергей Теребов, Геннадий Казакевич, Александр Мельников, Юрий Караев

 
 
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Новости Беларуси. Ключевые цели – защитить граждан и не допустить деструктивного влияния извне. Президент поставил задачи КГБ и МВД. В этих силовых ведомствах...
 
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