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«Беларусь там под № 1». Удмуртия будет закупать больше белорусской техники
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Удмуртия готова наращивать объемы поставок тракторов из Беларуси. Об этом было заявлено на деловом форуме двух республик. Он проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот субъект России ежегодно импортирует 140 единиц техники МТЗ. А также автобусы МАЗ. Между тем, потребность в них не исчерпана. Удмуртии, которая сама считается развитым аграрным регионом, интересна и белорусская сельхозпродукция. Идёт работа над совместными проектами в промышленности, здравоохранении, образовании.
За два года товарооборот между Удмуртской Республикой и Беларусью вырос вдвое. Прежде всего за счет импорта из нашей страны. Сейчас эта цифра составляет 44 миллиона долларов.
Александр Свинин, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики:
Делегация из Удмуртской Республики уже побывала в ПВТ, на Белорусской железной дороге и Минском автомобильном заводе. 25 февраля запланирована биржа контактов. От белорусской стороны в ней примут участие больше 100 предприятий.
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Новости Беларуси. Удмуртия готова наращивать объемы поставок тракторов из Беларуси. Об этом было заявлено на деловом форуме двух республик. Он проходит в...
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