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«Беларусь там под № 1». Удмуртия будет закупать больше белорусской техники

25.02.2020 13:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Удмуртия готова наращивать объемы поставок тракторов из Беларуси. Об этом было заявлено на деловом форуме двух республик. Он проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Беларусь там под № 1». Удмуртия будет закупать больше белорусской техники

Этот субъект России ежегодно импортирует 140 единиц техники МТЗ. А также автобусы МАЗ. Между тем, потребность в них не исчерпана. Удмуртии, которая сама считается развитым аграрным регионом, интересна и белорусская сельхозпродукция. Идёт работа над совместными проектами в промышленности, здравоохранении, образовании.

«Беларусь там под № 1». Удмуртия будет закупать больше белорусской техники

За два года товарооборот между Удмуртской Республикой и Беларусью вырос вдвое. Прежде всего за счет импорта из нашей страны. Сейчас эта цифра составляет 44 миллиона долларов. 

«Беларусь там под № 1». Удмуртия будет закупать больше белорусской техники

Александр Свинин, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики:
Мы в прошлом году приняли экспортную стратегию Удмуртской Республики. Определили 10 стран, наиболее перспективных для нашего взаимодействия на ближайшие 5 лет. И Республика Беларусь там под № 1. У нас беспрецедентная по количеству и составу делегация находится в Минске – это более 60 предпринимателей. Не любим подводить итоги, пока не подписаны контракты, но считаем, что от такого количества переговоров это перейдет в качество. 

«Беларусь там под № 1». Удмуртия будет закупать больше белорусской техники

«Беларусь там под № 1». Удмуртия будет закупать больше белорусской техники

Делегация из Удмуртской Республики уже побывала в ПВТ, на Белорусской железной дороге и Минском автомобильном заводе. 25 февраля запланирована биржа контактов. От белорусской стороны в ней примут участие больше 100 предприятий. 

Люди в материале: Александр Свинин

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Удмуртия готова наращивать объемы поставок тракторов из Беларуси. Об этом было заявлено на деловом форуме двух республик. Он проходит в...
 
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