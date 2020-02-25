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Из-за коронавируса в Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7»

25.02.2020 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Студия Paramount приостановила в Италии съемки боевика «Миссия невыполнима 7» из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает издание о кино и телевидении Deadline со ссылкой на заявление киностудии Paramount Pictures.


Фото: кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

Такое решение было принято производителем «в качестве меры предосторожности, а также для безопасности актеров и съемочной группы». Съемки должны были пройти в Венеции. Deadline пишет, что студия рассматривает возможность продолжить работу над фильмом в другой стране.

Напомним, что в Италии произошла вспышка коронавируса. Выявлены более 150 случаев заражения, по данным на 23 февраля, умерли три человека. Особые меры по борьбе с эпидемией затронули 12 населенных пунктов в регионах Венето и Ломбардия.

Премьера картины «Миссия невыполнима 7» запланирована на 22 июля 2021 года. Режиссер — Кристофер Маккуорри. В главных ролях — Том Круз, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Пом Клементьефф.

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Теги: Минск
 
 
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Студия Paramount приостановила в Италии съемки боевика «Миссия невыполнима 7» из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает издание о кино и телевидении Deadline со...
 
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