Первые признаки беременности: какие они? Отвечает врач-гинеколог

Источник материала: Tut.by

Независимо от того, планирует женщина ребенка или нет, ожидание менструации может стать нервным периодом. Для кого-то это нежеланное событие, ведь хочется родить, для кого-то наоборот ожидаемое, ведь рожать ни в коем случае сейчас не хочется. Естественно, это состояние заставляет придумывать много разных примет, которые называют первыми признаками беременности. Но какие из них на самом деле могут быть? Объясняет акушер-гинеколог высшей категории Наталья Мороз.



Наталья Мороз. Фото из инстаграм-аккаунта @medilia_

Тошнота, головокружение и частое мочеиспускание — это правда «звоночки»?

— Давайте для начала разберемся, как вообще наступает беременность, — предлагает Наталья. — Когда яйцеклетка встречается со сперматозоидом, происходит ее оплодотворение. В этот момент начинается деление клеток и появляется бластоциста (несколько клеток), пока еще даже не эмбрион и не зародыш. Эта бластоциста медленно продвигается по маточной трубе, чтобы там закрепиться.

Процесс может продолжаться 5−7 дней после непосредственного момента оплодотворения:

— Так рано женщина точно ничего не сможет почувствовать, это ее собственные ощущения и выдумки. Но как только эта яйцеклетка, которая уже оплодтворена и в которой началось деление на клетки, имплантируется в матку, в организм матери начинает выделяться специальный гормон — хорионический гонадотропин (ХГЧ). Уже с этого времени действительно могут происходить изменения, которые женщина может почувствовать.

Они могут проявиться даже до задержки менструации. Наталья Мороз отмечает, что чаще всего такими симптомами становятся слабость, недомогание, вздутие живота, незначительные боли, учащенное мочеиспускание.

— Но пока эти симптомы не выражены, — обращает внимание врач. — Более выраженными они становятся уже после начала задержки.

Почему этот ХГЧ так влияет на женский организм?

— У женщины есть желтое тело, которое образуется после овуляции — выхода яйцеклетки. Если беременность не наступает, происходит регресс желтого тела — и начинаются месячные, — поясняет Наталья. — Если беременность наступает, выделяемый ХГЧ трансформирует желтое тело, и его уже называют «желтым телом беременности». Оно начинает продуцировать большие дозы прогестерона, и это заметно влияет на организм.



Фото: John Looy, unsplash.com

Этот гормон, в свою очередь, расслабляет все органы, они становятся «ленивыми».

— Опять же — появляются запоры, вздутие живота, снижается давление (поэтому многие беременные жалуются на низкие показатели), могут быть головокружения, изменения температуры, — перечисляет специалист. — На более частые позывы к мочеиспусканию влияет не только прогестерон, но и увеличение матки, которая начинает немного давить на стенку мочевого пузыря.

Если вдобавок к этому еще и месячные не пошли — это уже точно беременность?

— Задержка — не всегда беременность, — подчеркивает врач. — Это может произойти по нескольким причинам. В норме фолликул увеличивается в размерах, в середине цикла происходит его разрыв (овуляция) — и выходит яйцеклетка. А вот если овуляция по какой-то причине не произошла, фолликул может сформироваться в функциональную кисту. Она может очень долго жить в женском организме и давать задержку. Потом киста сама регрессирует и уходит. Другие виды кист тоже могут влиять на процессы овуляции.

На этом список причин для задержки не заканчивается.

— У некоторых женщин есть настолько много мелких фолликулов, что ни один из них не проходит все стадии своего развития. В таком случае развивается склерополикистоз яичников: они увеличиваются в размерах, но функции их нарушена.



Фото: unsplash.com

Кроме этого Наталья отмечает, что резкая потеря веса тоже становится для организма сигналом приостановить репродуктивные процессы:

— Например, похожая ситуация была во время войны: тогда у многих женщин не было месячных вообще. То есть гипоталамо-гипофизарная система «говорила» организму: «Надо уйти в спячку». Все эти моменты могут вызывать задержку или отсутствие месячных без развивающейся беременности.

Если все так сложно устроено, почему есть случаи, когда женщина вплоть до родов не знает о своей беременности?

По словам врача, чаще всего такое случается с очень полными женщинами, которые весят по 100−120 килограммов.

— Как правило, в этих случаях набор дополнительных 10 килограммов никто не замечает, — говорит Наталья. — Закономерно, что у таких женщин также развивается склерополикистоз яичников. Как я уже говорила, в этом случае яичники не работают, и менструация может не приходить по 3−6 и даже 12 месяцев. Женщины с таким диагнозом к этому уже привыкли, и ситуация не вызывает у них беспокойства.

При этом может случиться так называемая спонтанная овуляция — например, раз в год. Если так совпало, что в это время сперматозоид оказался неподалеку, беременность может наступить. И только уже, когда на поздних сроках чувствуется шевеление ребенка, женщина замечает свое положение.

— Хотя и в таких случаях некоторые связывают эти ощущения с работой кишечника, — улыбается врач.

Похоже, без теста не обойтись. Какой метод самый надежный?

И тест-полоски, которые можно купить в аптеке, и анализы крови построены на определении уровня ХГЧ.

— В начале беременности концентрация гормона ХГЧ еще будет низкой, поэтому тест-полоска может на первый день задержки еще ничего не показать, — предупреждает Наталья. — Зато иногда положительный результат такого теста дает киста желтого тела, когда овуляция вроде бы произошла, но желтое тело регрессировало — пошло обратное развитие. Внематочная беременность или раковая опухоль надпочечников тоже могут стать причиной ложноположительного теста.



Фото: National Cancer Institute, unsplash.com

Анализ крови, конечно, будет надежнее. Гинеколог советует сделать его в первый же день задержки, но сдать не один раз, а несколько — чтобы отследить динамику:

— Сдайте кровь в один день и в следующий раз — через три. Если уровень ХГЧ будет расти в геометрической прогрессии (условно: было 10, стало 100), то это говорит о нормально развивающейся беременности. Рост показателя останавливается где-то на 13−16 неделе.

УЗИ наличие беременности покажет еще позже — где-то на 7−10-й день задержки.

— Даже если имплантация оплодотворенной яйцеклетки в матку уже произошла, врач увидит на экране лишь утолщенный эндометрий, — говорит гинеколог. — То есть раньше всего кровь отреагирует на ХГЧ — лучше делать такой анализ.