Отделение уголовного розыска Дубровенского РОВД признано одним из лучших в республике

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Отделение уголовного розыска Дубровенского РОВД по итогам 2019 года в своей категории было признано одним из лучших подразделений ежегодного смотра-конкурса на переходящий приз имени П.А.Королева «За преданность службе уголовного розыска и высокое мастерство в оперативно-розыскной дея­тельности».

В 2019 году в Дубровенском РОВД по линии уголовного розыска достигнуты высокие показатели в раскрытии преступлений — 78,5%, удалось добиться значительного повышения раскрыва­емости краж. Майор милиции Артем Копылов возглавляет отделение уголовного розыска Дубровенского РОВД с 2018 года.

По его словам, нынешний коллектив отдела состоит из грамотных и инициативных сотрудников, отвечающих самым высоким профессиональным требованиям. Каждого из них характеризует обостренное чувство справедливости, ответственность за свои поступки, принципиальность, внимательность, дисцип­линированность и, конечно, профессионализм.

Сегодня сыщик обязан быть своего рода универсальным солдатом, способным решать разноплановые задачи, безупречно соблюдая при этом нормы закона. Среди наиболее опытных и авторитетных — старший оперуполномоченный группы розыскной работы капитан милиции Максим Стаброник и оперуполномоченный капитан милиции Дмитрий Селезнев.

Свой вклад в достижение значимого результата внесли все без исключения сотрудники, которые отдают службе силы, не считаясь с личным временем. В их числе — капитан Андрей Овсянкин, старшие лейтенанты милиции Сергей Калинин и Дмитрий Авдеенко.

Подчеркнем, что почетный кубок подразделение завоевало впервые в истории Дубровенского РОВД. Победа стала результатом труда всех сотрудников, опыт которым передал бывший начальник отделения подполковник милиции Андрей Аникеев, и благодаря руководству Дубровенского РОВД подполковнику милиции Андрею Синюковичу и подполковнику милиции Алексею Тяпко.

—Безусловно, чтобы удержать почетный трофей, в этом году нам придется приложить максимум усилий, — полагает Артем Копылов. — Словом, сделаем все возможное, чтобы доказать: приз имени Павла Алексеевича Королева получили неслучайно.

Личному составу отделения уголовного розыска есть в чем прибавить. Артем Копылов отметил, что созданы прекрасные условия для службы, есть коллектив профессионалов, современная техническая база. Налажено тесное взаимодействие между всеми подразделениями, что только на пользу общему результату.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.