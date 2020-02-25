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Их реставрационные материалы есть даже в Кремле. Рассказываем об уникальном предприятии, где работают люди с ограниченными возможностями
Источник материала: СТВ
Больше преференций отныне предоставляется на предприятиях, где работают люди с ограниченными возможностями. Подробнее – в программе
Ежедневно с конвейера здесь сходят тысячи изделий медицинского назначения. На днях партию дезинфицирующих средств отправили на помощь в Китай. На самом производстве не привыкли жаловаться, несмотря на то, что у каждого здесь судьба своя – сложная. Больше половины сотрудников предприятия – люди с ограниченными возможностями. Такой труд развивает мелкую моторику рук.
Оксана Семашко, СТВ:
Екатерина Шмавгонец:
Оксана Семашко:
Екатерина Шмавгонец:
Вадим Мякота:
Начинали здесь с производства реставрационных материалов. Без них и сегодня не обходится ни один столичный проспект, а также дома и исторические здания по всей стране и даже Кремль. Импортозамещение и благотворительность – два кита, на которых крепко стоит предприятие. Выпускают больше 300 наименований продукции для здравоохранения, пищепрома, строительства. В России и Казахстане – в том числе. Здесь покупают нашу эксклюзивную продукцию – у нас есть восемь патентов.
Кстати, здесь создали профсоюзную организацию и заключили коллективный договор, позволяющий улучшать условия труда.
Оксана Геращенко, председатель Белорусского профсоюза работников торговли:
Для самих инвалидов это не столько работа, сколько отдушина. Особенно, если рядом трудится твоя вторая половинка. История любви Алексея и Александры развивается именно здесь.
Плюсы есть и в том, что можно не только работать в офисе, но и на дому, поэтому находится время и для творчества. Самое главное, как здесь отмечают, что общее дело не только приносит достаток, но и положительные эмоции.
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Их реставрационные материалы есть даже в Кремле. Рассказываем об уникальном предприятии, где работают люди с ограниченными возможностями
Больше преференций отныне предоставляется на предприятиях, где работают люди с ограниченными возможностями. Подробнее – в программе «Большой город».
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