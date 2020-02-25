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Памятка для лиц, прибывших из КНР

25.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Небольшая памятка для тех, кто в наше неспокойное время посетил Китайскую Народную Республику и вернулся домой

Организация медицинского наблюдения

Если вы приехали из Китайской Народной Республики - в течение 14 дней от момента приезда за вами будет организовано медицинское наблюдение.

Если с вами в течение 1 суток с момента приезда не связался медицинский работник территориальной организации здравоохранения, позвоните самостоятельно в поликлинику по месту жительства (временного пребывания) по телефону «вызов врача на дом» и обязательно сообщите, что Вы прибыли из Китайской Народной Республики, дату прибытия, сведения о состоянии здоровья (укажите наличие/отсутствие признаков респираторной инфекции, температуру тела).

Следите за состоянием своего здоровья

При ухудшении самочувствия (повышении температуры тела, появления кашля, одышки, общего недомогания) немедленно вызывайте бригаду скорой медицинской помощи по телефону 103 Обязательно сообщите диспетчеру, что прибыли из Китайской Народной Республики и дату прибытия.

В целях профилактики в течение 14 дней с момента приезда из Китайской Народной Республики:

- ограничьте (минимизируйте) круг общения;

- не посещайте массовые мероприятия и объекты с большим скоплением людей (например, торговые центры, кинотеатры);

- используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания при общении с другими людьми (одноразовые медицинские маски). Помните! маску необходимо менять каждые 2-3 часа;

- соблюдайте гигиену рук (используйте мыло или антисептические средства);

- соблюдайте «респираторный этикет» при чихании или кашле; проветривайте и проводите регулярную влажную уборку помещения.

Телефон «горячей» линии по вопросам профилактики инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19 +375(29) 156-85-65 (звонки принимаются в рабочие дни с 8:30 до 13:00 и с 13:30 до 18:00).

 
 
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Небольшая памятка для тех, кто в наше неспокойное время посетил Китайскую Народную Республику и вернулся домой
 
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