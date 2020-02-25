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К 75-летию Победы в Минске откроют Аллею дружбы стран СНГ

25.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Минске разобьют Аллею дружбы стран СНГ, передает телеканал «МИР 24».

«Сажать будем мы – послы и постпреды. Открытие намечается на 5 мая, приглашены будут уже все, не только дипкорпус – ветеранские организации, возможно, кто сможет, придут участники войны», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Республике Беларусь Виктор Сорочан.

Подготовку к открытию аллеи сегодня обсудили на заседании исполкома СНГ. Она появится на территории музейно-паркового комплекса «Победа». Предполагается высадить 25 деревьев, протянется аллея на 100 метров.



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Теги: Минск
 
 
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Аллея появится на территории музейно-паркового комплекса «Победа». Предполагается высадить 25 деревьев.
 
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