К 75-летию Победы в Минске откроют Аллею дружбы стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Минске разобьют Аллею дружбы стран СНГ, передает телеканал «МИР 24».

«Сажать будем мы – послы и постпреды. Открытие намечается на 5 мая, приглашены будут уже все, не только дипкорпус – ветеранские организации, возможно, кто сможет, придут участники войны», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Республике Беларусь Виктор Сорочан.

Подготовку к открытию аллеи сегодня обсудили на заседании исполкома СНГ. Она появится на территории музейно-паркового комплекса «Победа». Предполагается высадить 25 деревьев, протянется аллея на 100 метров.