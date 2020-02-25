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К 75-летию Победы в Минске откроют Аллею дружбы стран СНГ
25.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Минске разобьют Аллею дружбы стран СНГ, передает телеканал «МИР 24».
Подготовку к открытию аллеи сегодня обсудили на заседании исполкома СНГ. Она появится на территории музейно-паркового комплекса «Победа». Предполагается высадить 25 деревьев, протянется аллея на 100 метров.
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Аллея появится на территории музейно-паркового комплекса «Победа». Предполагается высадить 25 деревьев.
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