Льготы, необходимый стаж и механизм начисления: разбираем изменения в пенсионном законодательстве

Источник материала: Вороновская газета





Изменения в законодательстве, регулирующем пенсионное обеспечение, все еще вызывают у белорусов вопросы. В каком возрасте я уйду на пенсию? Сколько я буду получать? Как рассчитывается пенсия и что влияет на ее размер? Есть ли у меня льготы и надбавки? Вместе с заместителем председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома – начальником управления пенсий и пособий Алиной Воронюк мы разложили по полочкам все эти моменты. Кроме того, рассмотрели основные изменения пенсионного законодательства, которые вступили в силу в этом году.





Пенсионный возраст и страховой стаж в 2020 году

Пенсионный возраст в Беларуси в 2020 году для женщин составляет 57 лет, а для мужчин 62 года. Ежегодно до 2022-го он будет увеличиваться на полгода. И к 2022 году женщины будут выходить на пенсию в возрасте 58 лет, а мужчины – в 63 года. Вместе с пенсионным возрастом увеличивается и необходимый страховой стаж для получения трудовой пенсии по возрасту и за выслугу лет. В этом году он составляет 17,5 года, а к 2025-му достигнет 20 лет. Те, кто не набрал нужный страховой стаж, могут рассчитывать только на социальную пенсию, сейчас это 119,94 рубля.

Есть категории граждан, для которых требуется страховой стаж меньшей продолжительности.

– Для назначения досрочных пенсий по возрасту родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства); многодетным матерям, родившим пять и более детей; инвалидам с детства; инвалидам войны; матерям военнослужащих, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы; лилипутам и карликам требуется 5 лет страхового стажа (при выполнении других условий, предусмотренных законодательством), – отмечает Алина Воронюк.

Кроме того, с 1 августа 2017 года Указом Президента Республики Беларусь от 29 июня 2017 г. № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» предоставлено право на трудовую пенсию по возрасту при 10 годах страхового стажа лицам, которые длительное время осуществляли социально-значимые виды деятельности и по этой причине не смогли сформировать требуемый стаж. В частности, пенсия по возрасту при наличии страхового стажа не менее 10 лет (но менее требуемых для назначения пенсии по возрасту на общих основаниях) назначается гражданам, имеющим общий стаж работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин. При такой же продолжительности страхового стажа – 10 лет – пенсия по возрасту назначается гражданам, которые длительное время (не менее 10 календарных лет, без учета времени нахождения в социальном отпуске по уходу за детьми) проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не приобрели права на пенсию по нормам Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований» и имеют общий стаж работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.





Страховой стаж нужно «оплачивать»

В стаж, необходимый для назначения пенсии, не будут засчитаны периоды работы, когда страховые взносы в Фонд социальной защиты населения работодатель не уплачивал или уплачивал в неполном объеме.

– Для большинства работодателей взнос на пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения установлен в размере 28 процентов от фонда заработной платы, для работников – 1 процент заработка. Периоды работы, в течение которых уплата страховых взносов не производилась хотя бы одной из сторон, не подлежат включению в стаж, – объясняет специалист.

То есть в такой ситуации у работника пенсионные права не формируются. Чтобы оградить себя от таких неприятных «сюрпризов» при оформлении пенсии, интересуйтесь информацией об уплате работодателем обязательных страховых взносов на ваше имя. По этому вопросу можно обратиться в районный отдел Фонда по месту жительства или по месту нахождения организации.





Что касается уплаты взносов с учетом заработной платы ниже установленной в республике минимальной заработной платы, то в таком случае стаж будет скорректирован в сторону уменьшения в соответствии с частью первой статьи 51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении».

Включается ли в страховой стаж советский стаж

– В Советском Союзе наемные работники подлежали государственному социальному страхованию, взносы на социальное страхование уплачивались предприятиями, учреждениями, организациями. Соответственно, время работы в период СССР или так называемый «советский стаж» включается в стаж работы с уплатой страховых взносов, необходимый для назначения трудовой пенсии, – поясняет Алина Воронюк.

Какие виды пенсий существуют

Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» закреплены условия предоставления трудовых пенсий по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, за особые заслуги перед республикой. Предусматривается возможность назначения отдельным категориям граждан досрочных пенсий по условиям труда или социальным основаниям.

Самый большой удельный вес в общей численности пенсионеров составляют получатели трудовой пенсии по возрасту – 81 процент, 11 процентов получают пенсии по инвалидности, по 3 процента – пенсии по потере кормильца и социальные пенсии, 2 процента – пенсии за выслугу лет. Согласно данным комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома средний размер трудовой пенсии по возрасту в области в феврале текущего года составляет 439,40 рубля.





– В назначении досрочных пенсий по возрасту и за выслугу лет с января 2020 года произошли существенные изменения. Президент 17 января подписал указ № 15, согласно которому работникам с длительным стажем работы в особых условиях труда, которые выработали до 1 января 2009 г., то есть до введения профессионального пенсионного страхования, не менее половины требуемого льготного стажа, вместо досрочной профессиональной пенсии может быть назначена пенсия по возрасту за работу с особыми условиями труда или пенсия за выслугу лет по Закону Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» из средств общей пенсионной системы.

До вступления в силу указа действовала норма, согласно которой при отработке работником после 1 января 2009 г. более половины требуемого льготного стажа ему назначалась досрочная профессиональная пенсия до достижения пенсионного возраста. Формировалась она исходя из объема целевых взносов, накопленных на индивидуальных счетах работников.

Как определяется размер пенсии

Здесь стоит обратить внимание на два критерия: стаж и заработок до обращения за назначением пенсии.

В стаж, кроме периодов работы (иной деятельности) с уплатой обязательных страховых взносов включаются также период службы в Вооруженных Силах СССР и Республики Беларусь, время ухода за детьми в возрасте до 3-х лет (но не более 9 лет в общей сложности) или за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, нуждающимся в постоянном уходе. Засчитываются также периоды получения профессионально-технического, среднего специального, высшего и послевузовского образования в дневной форме; пособия по безработице, но не более 6 месяцев в общей сложности.





– Среди последних изменений – нормы указа Президента Республики Беларуси от 10 февраля 2020 года №48 «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве ». Согласно документу с 1 января 2020 года военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат обязательному пенсионному страхованию. Уплата взносов на пенсионное страхование в бюджет фонда социальной защиты населения за указанных военнослужащих будет производиться за счет средств республиканского бюджета за периоды срочной военной службы, начиная с 1 января 2020 г. и позднее (независимо от даты начала прохождения срочной военной службы). С учетом этого в страховой стаж для назначения трудовой пенсии будут включаться только периоды срочной военной службы после 1 января 2020 г. и позднее, за которые были уплачены взносы в бюджет фонда, – дополняет Алина Воронюк.

Периоды срочной военной службы, протекавшей до 1 января 2020 г. и не сопровождавшиеся уплатой взносов, будут по-прежнему включаться только в общий стаж работы для назначения пенсии и исчисления ее размера.

Чем подтверждается трудовой стаж? Основным документом является трудовая книжка. При отсутствии трудовой в подтверждение периодов работы до 1 января 2003 г. принимаются справки, выданные работодателями (их правопреемниками) или архивными учреждениями на основании приказов, лицевых счетов, ведомостей на выдачу заработной платы и иных документальных данных, содержащие сведения о периодах работы. При этом периоды работы с 1 июля 1998 г. до 1 января 2003 г. дополнительно должны быть подтверждены справкой о заработной плате с указанием информации об уплате обязательных страховых взносов.





При отсутствии документов о работе и невозможности их получения в связи с прекращением деятельности работодателя или по другим причинам и отсутствии архивных данных периоды работы до 1 июля 1998 г. могут устанавливаться комиссией по назначению пенсии на основании показаний не менее двух свидетелей. При этом свидетели должны не только знать заявителя по совместной работе, но и располагать документами о своей работе за то время, в отношении которого они свидетельствуют. Установленным считается период, подтвержденный обоими свидетелями.

Периоды работы после 1 января 2003 г. подтверждаются сведениями индивидуального (персонифицированного) учета. Запрос этих сведений осуществляется органами по труду, занятости и социальной защите без участия заявителя (при обращении его за назначением пенсии).

В 2020 году пенсия исчисляется исходя из заработка за последние 26 лет стажа работы, но не более чем за фактически имеющийся стаж работы. При этом в периодах работы, предпринимательской деятельности учитывается фактический заработок (доход), а за периоды иной деятельности (иные периоды), которые включены в стаж, в качестве фактического заработка в расчет принимается 40 процентов средней заработной платы работников в республике за соответствующие месяцы.





Заработок ограничивается четырехкратной средней заработной платой в республике, а с 2016 года – пятикратной средней заработной платой в республике для лиц со стажем 36 лет и более у мужчин и 31 год и более у женщин.

Если нет документов о зарплате

– На практике часто бывают ситуации, когда документы о заработке не сохранены по вине работодателя. Выход из такой ситуации есть: работник вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта получения им заработка за конкретный период в определенном размере. Вступившее в законную силу решение суда представляется в органы по труду, занятости и социальной защите для решения пенсионного вопроса. Кроме того, пенсионер вправе обратиться в суд с иском к работодателю о возмещении причиненного ущерба в связи с недополучением по вине работодателя пенсии в полном объеме (если это имело место) за период до установления судом юридического факта получения им заработной платы, – пояснила Алина Воронюк.

Как рассчитывается пенсия для ИП или самозанятых

Индивидуальные предприниматели каждый месяц, помимо подоходного налога, платят взнос в фонд социальной защиты населения. Минимальная планка – 35 процентов от минимальной заработной платы по стране. В IV квартале 2019 года эта сумма равнялась 115,5 рубля. С января 2020 года минимальная зарплата по стране выросла до 375 рублей, поэтому и размер минимального взноса увеличился до 131,25 рубля. При таком показателе за год индивидуальный предприниматель направит в фонд соцзащиты 1575 рублей. Меньше этой суммы заплатить нельзя, больше – можно.

Для чего нужны эти выплаты? Они аналогичны страховым взносам, которые работодатель уплачивает за работников. Поэтому, если ИП работал весь год и исправно платил взносы, эти 12 месяцев засчитываются ему в страховой стаж.





Представим, что человек практически всю жизнь проработал ИП вплоть до пенсии, уплачивая взнос по минимальному порогу. В таком случае индивидуальный коэффициентзаработка у него будет небольшой, а данный показатель напрямую влияет на размер пенсии.

Что касается самозанятых граждан (ремесленники, фотографы), то они имеют право не платить страховые взносы. Однако в таком случае ими не будет формироваться страховой стаж, а без этого они рискуют остаться без пенсии. Если ремесленник захочет платить страховые взносы, то они должны быть не менее 29 процентов минимальной зарплаты по стране. На данный момент это 108,75 рубля.

Куда обращаться за назначением пенсии

Статьей 75 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» определен порядок обращения за назначением пенсии. Согласно данному порядку работающие граждане подают заявление о назначении пенсии через работодателя по месту последней работы. Неработающие граждане подают заявление о назначении пенсии сами в районное (городское) управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства (регистрации). Обратиться за назначением пенсии можно в любое время после возникновения права на пенсию без ограничения каким-либо сроком.

Виктор МОХАНЬ

Фото: из архива «ГП» и БелТА https://grodnonews.by/