Обвал на мировых рынках. Валютные вкладчики в восторге. Но так ли всё плохо?

Это еще не всемирный экономический кризис, но очень похоже на его первые признаки. Дело в том, что многие производства в Китае не работают из-за коронавируса, а это разрушает экономические связи по всему миру. Похоже, простой китайской экономики вызвал кумулятивный эффект и ударил по мировым рынкам. Говорить о том, закончился обвал на рынках или пока нет, еще рано. Возможно, всё.





Обвал ударил по курсу российского рубля, некоторые аналитики даже начали говорить о возможной «девальвации» в России. И если еще утром эксперты давали прогноз по курсу доллара в коридоре от 63,8 до 65 российских рублей за доллар, то к полудню ситуация резко накалилась:4





- курс евро на 12:25 взлетел на 1 рубль 52 копейки, до 71,05 российского рубля;





курс доллара на 12:25 подскочил на 1 рубль 35 копеек, до 65,42 российского рубля.





Как отреагировал белорусский рубль на произошедшее?





В ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 25 февраля курсы валют дружно ушли вверх:





Курс доллара, сначала упал вниз, а потом подпрыгнул на 0,0022 (+0,10%), до 2,2268 белорусского рубля.





Курс евро вырос на 0,0111 (+0,46%), до 2,4176 белорусского рубля.





Российский рубль стал дороже на 0,0052 (+0,15%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4241 белорусского рубля, за сотню.