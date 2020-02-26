|
Коронавирус на лицо: иранский чиновник плохо выглядел на пресс-конференции
Источник материала: Партизан
Заместитель министра здравоохранения Ирана Ираджи Харирчи в последние несколько дней регулярно освещал перед журналистами ситуацию с эпидемией коронавируса в стране.
REUTERS
Стало известно, что Харирчи заразился и сам. На пресс-конференции он обильно потел и выглядел не очень здоровым.
После постановки диагноза Харирчи добровольно самоизолировался и приступил к приему лекарств. Правда, к этому моменту он уже мог заразить немалое число людей ввиду специфики своей работы. Еще вчера он успокаивал общественность Ирана, которая переживает, что власти могут замалчивать реальный масштаб эпидемии. По официальным данным, в стране заражены 95 человек, 16 погибли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель министра здравоохранения Ирана Ираджи Харирчи в последние несколько дней регулярно освещал перед журналистами ситуацию с эпидемией коронавируса в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)