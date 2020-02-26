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Никогда не просите этого парня поправить ваше фото, иначе смеяться будут все

26.02.2020 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мастер графического редактора из США Джеймс Фридман принимает заказы от своих подписчиков и абсолютно бесплатно обрабатывает и изменяет их фотографии. Есть только одно маленькое «но» — если просьбу человека можно понять двояко, то Джеймс так и сделает. За это мужчину любят в Сети и отправляют ему снимки несмотря ни на что, пишет twizz.ru.

«Можешь сделать так, чтобы мое лицо отражалось в скульптуре?»


«Можешь сделать так, чтобы это не выглядело так, будто я вылезаю из дыры в полу?»


«Можешь убрать парня сзади? Он портит мою фотографию»


«Сделаешь эту фотографию более романтичной?»


«Можешь сделать так, чтобы вода попадала мне в рот?»


«Джеймс, мои руки странно выглядят — сделаешь так, чтобы я держалась ими за поручень?»


«Мне нравится это фото с друзьями, но можешь сделать так, чтобы мы были в музее, а не на природе?»


«У моего сына кривая бабочка, и это меня бесит. Можешь ее выровнять?»


«Сможешь сделать так, чтобы мы с друзьями были снаружи? Спасибо!»


«Можешь добавить листьев на дерево?»


«Джеймс, сделаешь медведя более реалистичным?»


«Мне нравится это фото с женой, но не мог бы ты убрать другого парня в белой кепке?»


«Можешь как-нибудь переместить мои руки и сделать так, чтобы я держала в руках магический шар?»


 
 
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Если просьбу человека можно понять двояко, то Джеймс так и сделает.
 
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