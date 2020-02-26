Никогда не просите этого парня поправить ваше фото, иначе смеяться будут все

Источник материала: Tut.by

Мастер графического редактора из США Джеймс Фридман принимает заказы от своих подписчиков и абсолютно бесплатно обрабатывает и изменяет их фотографии. Есть только одно маленькое «но» — если просьбу человека можно понять двояко, то Джеймс так и сделает. За это мужчину любят в Сети и отправляют ему снимки несмотря ни на что, пишет twizz.ru.

«Можешь сделать так, чтобы мое лицо отражалось в скульптуре?»





«Можешь сделать так, чтобы это не выглядело так, будто я вылезаю из дыры в полу?»





«Можешь убрать парня сзади? Он портит мою фотографию»





«Сделаешь эту фотографию более романтичной?»





«Можешь сделать так, чтобы вода попадала мне в рот?»





«Джеймс, мои руки странно выглядят — сделаешь так, чтобы я держалась ими за поручень?»





«Мне нравится это фото с друзьями, но можешь сделать так, чтобы мы были в музее, а не на природе?»





«У моего сына кривая бабочка, и это меня бесит. Можешь ее выровнять?»





«Сможешь сделать так, чтобы мы с друзьями были снаружи? Спасибо!»





«Можешь добавить листьев на дерево?»





«Джеймс, сделаешь медведя более реалистичным?»





«Мне нравится это фото с женой, но не мог бы ты убрать другого парня в белой кепке?»





«Можешь как-нибудь переместить мои руки и сделать так, чтобы я держала в руках магический шар?»



