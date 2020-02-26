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Как сэкономить пару тысяч на девальвации: выбираем авто по старым ценам

26.02.2020 11:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Сколько можно на этом заработать?

В рублях нисколько. Но представим ситуацию, когда человек копит в долларах на новый автомобиль, меняет их на рубли и с рублями идет в автосалон.

24 июля 2019 года доллары можно было продать по курсу 2,023 руб., а 25 февраля 2020 – по 2,236 руб. Уже больше 10%! Это почти разница между «пустой как барабан» Ладой Грантой в модификации Стандарт и вариацией Классик Старт с бортовым компьютером и кондиционером. Или между KIA Seed в Комфорте и Люксе. В пересчете на доллары по сравнению с июлем 2019 года машины стали дешевле на 1-2 тысячи.

Рынок новых авто обязательно отреагирует на все это, но пока на сайтах автосалонов старые ценники. Более того – продолжаются многие акции. Для сравнения приводим некоторые из них на самые популярные авто в Беларуси.

Лада

Гранта Седан стартует от 16 660 руб., чуть больше 7 500 долл.!

Более насыщенные комплектации дороже, но в пересчете на доллары все равно дешевле, чем в прошлом году:

Уже можно найти Весту в Классической комплектации дешевле 10 тыс. долл.

А в Стандарте дешевле 9 тыс. долл.

Если курс будет меняться с той же скоростью, то дешевле 10 тыс. долл. станет и Ларгус в универсале:

Насыщенные варианты не намного дороже:

Renault

Продавцы Renault в Беларуси назначили новые цены с 1 января 2020 года. Однако на сайте сообщают об акции ликвидации склада по ценам 2019.

Акционные цены общем списке выглядят так:

Что приятно, их можно заказать на сайте:

Акции на Дастер еще интереснее:


К выгоде в 1-2 тыс. долл. на курсе добавляется еще столько же по акции.

Акции на Kaptur имеют такой же формат, но разница в стоимости почти вдвое больше. Самая выгодная, в пересчете на деньги, акция на Koleos:

Выгода только на акции 6 тыс. руб. или 2 712 долл.

KIA

У KIA акции идут и на бюджетные, и на дорогие авто со склада.


Volkswagen

Volkswagen не выбивается из общей картины и продолжает прошлогодние тенденции.

Принципиальной разницы с ценами середины 2019 года нет:

Что все это значит и что еще можно сделать?

Судя по акциям и некоторым прошлогодним ценам, рынок новых авто в Беларуси работает по старым правилам. Однако автобизнес умеет считать не только рублевую прибыль, но и упущенную выгоду. Потому цены обязательно вырастут. Неясно только когда. Может быть буквально завтра, может быть нет.

Будем, конечно, надеяться, что обвала рубля не произойдет, удастся спокойно поменять доллары по новому, но умеренному курсу и купить машину по старой цене. Нужно только ежедневно мониторить авторынок и знать в каком банке Минска сегодня лучший курс.

Текст: Игорь Смирнов
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Теги: Новости, Минск
 
 
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