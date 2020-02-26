Как сэкономить пару тысяч на девальвации: выбираем авто по старым ценам

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Сколько можно на этом заработать?

В рублях нисколько. Но представим ситуацию, когда человек копит в долларах на новый автомобиль, меняет их на рубли и с рублями идет в автосалон.

24 июля 2019 года доллары можно было продать по курсу 2,023 руб., а 25 февраля 2020 – по 2,236 руб. Уже больше 10%! Это почти разница между «пустой как барабан» Ладой Грантой в модификации Стандарт и вариацией Классик Старт с бортовым компьютером и кондиционером. Или между KIA Seed в Комфорте и Люксе. В пересчете на доллары по сравнению с июлем 2019 года машины стали дешевле на 1-2 тысячи.

Рынок новых авто обязательно отреагирует на все это, но пока на сайтах автосалонов старые ценники. Более того – продолжаются многие акции. Для сравнения приводим некоторые из них на самые популярные авто в Беларуси.

Лада

Гранта Седан стартует от 16 660 руб., чуть больше 7 500 долл.!

Более насыщенные комплектации дороже, но в пересчете на доллары все равно дешевле, чем в прошлом году:

Уже можно найти Весту в Классической комплектации дешевле 10 тыс. долл.

А в Стандарте дешевле 9 тыс. долл.

Если курс будет меняться с той же скоростью, то дешевле 10 тыс. долл. станет и Ларгус в универсале:

Насыщенные варианты не намного дороже:

Renault

Продавцы Renault в Беларуси назначили новые цены с 1 января 2020 года. Однако на сайте сообщают об акции ликвидации склада по ценам 2019.

Акционные цены общем списке выглядят так:

Что приятно, их можно заказать на сайте:

Акции на Дастер еще интереснее:





К выгоде в 1-2 тыс. долл. на курсе добавляется еще столько же по акции.



Акции на Kaptur имеют такой же формат, но разница в стоимости почти вдвое больше. Самая выгодная, в пересчете на деньги, акция на Koleos:

Выгода только на акции 6 тыс. руб. или 2 712 долл.

KIA

У KIA акции идут и на бюджетные, и на дорогие авто со склада.





Volkswagen

Volkswagen не выбивается из общей картины и продолжает прошлогодние тенденции.

Принципиальной разницы с ценами середины 2019 года нет:

Что все это значит и что еще можно сделать?

Судя по акциям и некоторым прошлогодним ценам, рынок новых авто в Беларуси работает по старым правилам. Однако автобизнес умеет считать не только рублевую прибыль, но и упущенную выгоду. Потому цены обязательно вырастут. Неясно только когда. Может быть буквально завтра, может быть нет.