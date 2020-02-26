Бродячих кошек ждет массовая стерилизация в Беларуси

Источник материала: Ивьевский край

Как утверждают в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, убивать бродячих животных не должны, но проконтролировать ситуацию на местах достаточно сложно.

Массовая стерилизация бродячих кошек может быть введена в Беларуси, о рассмотрении такой инициативы сообщил начальник управления жилищного хозяйства МинЖКХ Андрей Ромашко.

В понедельник в Министерстве жилищного хозяйства прошел круглый стол с участием чиновников, зоозащитных организаций и фонда актрисы Брижит Бардо, которая полтора года назад в письме президенту Беларуси Александру Лукашенко призывала защитить бездомных животных.

Как рассказал журналистам Андрей Ромашко, в Беларуси изучают международный опыт в сфере защиты животных. Некоторые инициативы в республике перенимают.

«То, что входит в компетенцию правительства, и то, что мы как отраслевое министерство можем предусмотреть, на сегодняшний день есть. Что-то надо менять, но тогда нормативный правовой акт должен приниматься на уровне закона», – пояснил представитель МинЖКХ, его слова привела БелТА.

Вопрос массовой стерилизации уличных животных пока рассматривается только в отношении кошек: отлов, вакцинация, стерилизация и выпуск их назад в город. Принять же такое решение в отношении собак, по словам чиновника, сложнее.

Отдельно прокомментировал Ромашко и случаи убийств домашних животных коммунальщиками. По его словам, такое требование нигде не закреплено.