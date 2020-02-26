ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Их сожгли заживо". Прокурор требует расстрелять убийцу пенсионеров под Слуцком

26.02.2020 12:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Гособвинитель запросил наказание для фигурантов дела об убийстве двух пенсионеров и покушении на жизнь третьей под Слуцком. Двух пожилых мужчин не просто жестоко убили, их сожгли заживо.

"Их сожгли заживо". Прокурор требует расстрелять убийцу пенсионеров под Слуцком
Виктор Скрундик Фото: Сергей Балай, TUT.BY
1 из 3
Виталий Мятеж. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Обвиняемые меняли показания во время процесса, ни один не признал себя виновным полностью. Прокурор просит назначить одному фигуранту смертную казнь, остальным — продолжительные сроки лишения свободы — 18 и 22 года, передает TUT.BY

Страшные преступления произошли в прошлом году. 14 января 2019 года в деревне Суховчицы был убит 79-летний Михаил Шугалей. Обвинения предъявлены 29-летнему Виктору Скрундику и 33-летнему Валентину Бушнину

По версии следствия, пожилого человека сначала душили шнурком от спортивных штанов, а потом устроили в его доме пожар. Как показала экспертиза, во время поджога мужчина был еще жив, то есть его сожгли заживо. Из дома жертвы нападавшие вынесли 50 рублей.

Бушнина обвиняют в подстрекательстве к убийству, то есть убивал старика, как указано в обвинении, Скрундик, но Бушнин сказал ему это сделать («деда надо убирать») и не остановил Виктора, когда тот душил пенсионера и поджигал его дом. Валентин Бушнин заявил, что виновным себя в убийстве не признает, настаивает, что все сделал Скрундик.

Через неделю, 21 января 2019 года, произошло следующее нападение — на 94-летнего Владимира Гаркавого, он жил в деревне Ульяновка. Мужчину душили проводом, ремнем и тоже сожгли еще живым. Из его дома злоумышленники вынесли 280 рублей и несколько бутылок алкоголя.

Обвинения предъявлены Виктору Скрундику и 25-летнему Виталию Мятежу. Мятеж вину в убийстве не признает, говорит, что преступление совершил Скрундик. В суде Виталий заявил, что друг его оговаривает и что во время следствия, когда Мятеж признавал вину, он сам себя оговорил.

Через десять дней, 31 января 2019 года, в деревне Суховчицы произошло очередное нападение — на 85-летнюю Софью Мацеле. Виктор Скрундик, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство, избил женщину, грозился ее убить и вымогал деньги. 

Пенсионерке удалось спастись, товарищ Скрундика внезапно зашел в дом и остановил его.

Местные жители в разговоре с TUT.BY рассказали, что изначально смерть двух пенсионеров преступлением не считали. Правоохранители приезжали на место пожара, но криминальный след обнаружен не был. 

Вопросы возникли после нападения на Софью Мацеле, ей Скрундик пригрозил: «Не дашь денег, будет тебе, как деду Шугалею». После этого провели эксгумацию тел, задержали по очереди Скрундика, Бушнина и Мятежа.

#1#

Гособвинитель Вадим Лолуа в прениях подчеркнул, что, как часто бывает при совершении особо тяжких преступлений, обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения — по всем эпизодам. 

Как заявляли сами фигуранты, желание раздобыть деньги на выпивку было единственным мотивом нападений. 

Скрундик и Бушнин ранее уже были судимы — за кражи, из трех обвиняемых официально работал только Виталий Мятеж, но, как и его товарищи, был замечен в злоупотреблении алкоголем. 

Фигуранты были не только приятелями, Бушнин жил вместе с двоюродной сестрой Скрундика, а Мятеж — с его родной сестрой. И у Мятежа, и у Бушнина — на воспитании маленькие дети.

В суде выяснилось, что Виталий Мятеж, находясь в СИЗО, получил письмо якобы от Виктора Скрундика, в котором тот просит взять на себя вину за убийство 94-летнего пенсионера. Мятеж передал письмо конвоиру, по закону подстражные не имеют права переписываться. 

Скрундик в суде заявил, что ничего подобного он Мятежу не писал, в письме не его почерк. «И какой смысл? Я вину признаю полностью», — заявил обвиняемый в суде.

По мнению прокурора, вина фигурантов доказана. Гособвинитель просит приговорить Виктора Скрундика к исключительной мере наказания — смертной казни, Виталия Мятежа — к 22 годам в колонии, Валентина Бушнина — к 18 годам заключения.

— Я им не верю, — заявил в суде сын убитого Михаила Шугалея. — То, что они сделали с дедом, пусть то же будет и с ними.

— По Скрундику с прокурором согласен, — отметил внук убитого Владимира Гаркавого. — По Мятежу, Бушнину… Такие люди не должны жить. Они жестоко убили пожилых людей, они сожгли их заживо за 50 и 200 рублей. И за это им 18 лет и 22 года? Я считаю, они не должны жить. Не верю, что они могут исправиться. Что будет через 20 лет? Вдруг они выйдут по амнистии. Боимся мы и наши дети.

Адвокат Скрундика считает, что наказание в виде расстрела слишком суровое. По его мнению, цели уголовного наказания могут быть достигнуты максимальным сроком лишения свободы, то есть пожизненным заключением.

— У него будет достаточно времени все осознать и сделать выводы, — заявил защитник.

Поскольку показания Виктора Скрундика легли в основу обвинения Мятежа и Бушнина, адвокаты последних в своей речи подробно остановились на личности Скрундика.

— Виктор Скрундик сам пояснил в суде, что в состоянии опьянения не отдает отчет своим действиям, события тех дней помнит, как в тумане, — отметила адвокат Виталия Мятежа. — Родные Скрундика говорят о том, что когда он выпивал, был неадекватный, агрессивный. «Ничего святого у него нету» — это слова его сестер. 

Фактическая жена Бушнина, Ирина, была вынуждена жить в одном доме с Виктором. Она вспоминала, что даже в отношении близкого человека, бабушки, которая взяла на воспитание Виктора после того, как его родителей лишили прав за недостойное поведение, подвергалась с его стороны и оскорблениям, и физическим воздействиям. 

Следующая черта Скрундика — склонность к оговорам. Сестры заявили, что Виктор угрожал им: в конце концов, засадить их мужей. Такое поведение было связано с обычной завистью — и Мятеж, и Бушнин имеют семьи и детей, а Скрудик все время скитается, как перекати-поле. 

Отношения Виктора с Виталием Мятежем и Валентином Бушниным были сложные. Скрундик хотел доминировать, в случае неповиновения применял физическую силу. Он использовал в своих целях Бушнина и Мятежа. Ведь мог пойти один, чтобы одолжить деньги и у Шугалея, и у Гаркавого, но взял с собой друзей, чтобы в случае чего на них перевести стрелки, что мы по итогу и видим. 

Надежда Скрундик, сестра обвиняемого, рассказывала, что когда брат заподозрил, что муж рассказал ей об убийстве Гаркавого, пригрозил: «Я убью тебя и твоих детей». Его личностные характеристики, отношения к людям создавало чувство угрозы. Доказательств, подтверждающих виновность Мятежа в убийстве, не представлено. Все строится на словах Скрундика, но верить его словам сложно.


Защитник Валентина Бушнина также считает, что Скрундик оговорил товарища. И настаивает на переквалификации обвинения с разбоя на грабеж, вины Валентина в подстрекательстве к убийству, по мнению адвоката, нет.

— Бушнин вину не признал полностью. 14 января Виктор предложил сходить к знакомому Шугалею — занять денег. Михаил Шугалей хорошо знал Виктора, тот помогал ему по хозяйству. «Если дед не даст денег, можно будет забрать силой, он никому не расскажет», — сказал Скрундик Бушнину. 

То есть склонил его к похищению денег. Валентин в тот вечер был в состоянии алкогольного опьянения, как сказала его сожительница, на ногах стоять не мог, то есть не осознавал, на что его приглашал Скрундик.

Защитник отметил, что Бушнин только взял деньги в доме пенсионера, и вышел на улицу. Убийство и поджог дома, по его мнению, Скрундик совершил самостоятельно. В показаниях Виктора указано, что это Валентин сказал ему убить Шугалея: «Деда нельзя оставлять живым, он нас сдаст».

— В суде Скрундик признался, что умышленно оговорил Бушнина, поскольку его не устраивало, что Валентин жил в его доме, с двоюродной сестрой Скрундика. Виктор после освобождения из колонии считал, что это его дом (на самом деле дом принадлежит бабушке Скрундика. — Прим. ред.

Гособвинитель обратил внимание на психологический портрет Виктора Скрундика — обвиняемый проходил психологическую экспертизу: низкая самооценка, упрямство, считает, что другие люди должны тратить на него время и нести за это ответственность, импульсивен, может резко менять отношение к людям, в состоянии алкогольного опьянения неуравновешен и опасен.

В ходе судебного заседания ни один из обвиняемых не заявил о раскаянии, не попросил прощения у родных убитых.

— Чужая жизнь для них ничего не стоит, а когда коснулось своей жизни — посадят на пожизненное или неизвестно что — себя-то жалко. Нападали на беспомощных — 80- и 90-летних ради того, чтобы деньги забрать да выпить! — заявляли родные потерпевших.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гособвинитель запросил наказание для фигурантов дела об убийстве двух пенсионеров и покушении на жизнь третьей под Слуцком. Двух пожилых мужчин не просто жестоко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Россия договорились о размере компенсации за «грязную» нефть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика