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Беларусь и Россия договорились о размере компенсации за «грязную» нефть

26.02.2020 12:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь и Россия договорились о размере компенсации за «грязную» нефть
Фото из открытых источников

Беларусь и Россия подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть. Наша сторона рассчитывает на компенсацию из расчета $15 за баррель, заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир СИЗОВ.

Беларусь и Россия договорились о размере компенсации за «грязную» нефть Беларусь будет покупать нефть по мировым ценам

Зампред «Белнефтехима» отметил, что речь идет о сумме «по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в историю с «грязной» нефтью», – это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии. «Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере $15 за баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики», – добавил Владимир Сизов.

Напомним, «грязная» российская нефть оказалась в нефтепроводе «Дружба» и на некоторое время парализовала работу нефтехимической отрасли в апреле 2019 года. Издержки понесли нефтеперерабатывающие заводы и белорусский оператор нефтепровода «Дружба». Власти Беларуси требовали от Москвы компенсацию за доставленные неудобства и потери. Однако стороны договорились о методике компенсации за «грязную» нефть только в январе 2020 года.

 
 
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Компенсация будет рассчитываться из расчета $15 за баррель.
 
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