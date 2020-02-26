Посмотрите, какую ошибку допустил репортер в прямом эфире (теперь его просят делать так почаще!)

Источник материала: Tut.by

Журналист американского телеканала вел через Facebook репортаж о сильном снегопаде, но не заметил, что нажал не ту кнопку. На это не обратил внимание и оператор, и в итоге трансляция получилась весьма необычной. Настолько, что зрители теперь просят делать так почаще! Посмотрите, что произошло.