﻿ Главное - планировка. Как расположить хозпостройки на участке?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главное - планировка. Как расположить хозпостройки на участке?

26.02.2020 15:27 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Главное - планировка. Как расположить хозпостройки на участке?
Особый шик привносят в антураж участка постройки из брёвен. © / Ольга Воронова / Из личного архива

Хозяйственные постройки на даче – мастерская, сарай, гараж, летняя столовая – должны иметь удобное расположение и при этом органично вписываться в дизайн участка.

Три лучших варианта

Конечно, необязательно иметь все эти перечисленные объекты на одном участке, ведь многое зависит от ваших потребностей, размера надела и его предназначения.

Главное - планировка. Как расположить хозпостройки на участке? Шампиньоны с грядки. Как вырастить на даче грибы?

Однако и бессистемно располагать хозяйственные постройки нельзя, необходимо учитывать их «целевое назначение».

Поэтому при планировании этих объектов остановите свой выбор на одном из вариантов:

1. Объедините все постройки в единый комплекс в таком месте сада, откуда можно свободно попасть в любую из его зон.

2. Расположите их по отдель­ности в различных участках, обращая внимание на то, какую з­ону «обслуживает» тот или иной объект.

3. Сгруппируйте только часть объектов в один комплекс, а остальные (1–2) определите туда, где они особенно необходимы.

Главное - планировка. Как расположить хозпостройки на участке?
Возле хозблока посадите деревья, разбейте клумбу. Фото: Ольга Воронова

Относительно размещения хозяйственного объекта сущест­вует определённое правило:

Отведите под его возведение не самые лучшие места участка (если у вас есть выбор). Такой рациональный подход приведёт к тому, что каждый метр территории будет «работать».

Не размещайте постройку только в парадной и входной частях сада: все остальные зоны вполне подойдут для этой цели.

Обратите внимание на места с затенением, где постоянно ложится заморозок, наиболее продуваемые ветром, или просто не особо пригодные для выращивания растений.

Исключением является только летняя столовая. Она должна располагаться недалеко от дома, на солнечном и безветренном участке.

Главное - планировка. Как расположить хозпостройки на участке?
Лучшее место для сарая – дальний конец сада. Фото: Ольга Воронова

Оформляем комплекс

Цвет хозяйственных построек комплекса должен соответ­ствовать цвету дома или быть светлее. Конечно, не стоит делать этот комплекс капитальным, возможно, со временем он поменяет своё местоположение. Наиболее подходящий строительный материал – дерево.

Стиль построек должен хотя бы какими-то элементами поддерживать общий стиль сада, и для создания визуальной гармонии необходимо в его отделке использовать материалы, применявшиеся при п­остройке дома. Пусть у хозблока будут небольшие, но красивые окошки, крылечко с навесом. Украсьте стену подвесными контейнерами с цветами, используйте балконные ящики. Прилегающую к комплексу территорию лучше замостить, это будет и удобно и гигиенично. Сложных крыш лучше не делать, практичнее всего односкатная крыша с небольшим наклоном. Для неё лучше использовать шифер, оцинковку или о­ндулин. В­ообще, подобный комплекс не должен быть слишком высоким – всё, что находится на участке, должно быть соподчинено дому, а не «­спорить» с ним.

Кстати
Строительные нормы и правила предусматривают расстояние между сараем, гаражом, туалетом и забором – 1 м, баней и забором – не менее 5 м, курятником и забором – 4 м, компост­ной ямой и колодцем или т­уалетом (а также между домом и баней) – не м­енее 8 м.

 

Главное - планировка. Как расположить хозпостройки на участке?
Свою нотку в экстерьер здания вносит заборчик в деревенском стиле. Фото: Ольга Воронова

Отдельные постройки

Подобный подход применяется и в случае расположения отдельных хозяйственных построек. Некоторые могут быть отгорожены, некоторые, наоборот, выделены, декорированы.

Один из лучших вариантов размещения таких объектов, по крайней мере некоторых, – это спрятать их за какими-то другими, более крупными строениями, то есть пристроить к ним сзади. Так вы сэкономите и на материалах (одна стенка у постройки уже есть), и на декоре (сооружение всё равно не видно).

Конечно, определённые объекты имеют свою специфику. Так, мастерскую, особенно если она оборудована какими-то механизмами вроде дерево­обрабатывающего станка, лучше устроить в дальнем углу сада – из соображений техники б­езопасности и для минимизации шума.

Главное - планировка. Как расположить хозпостройки на участке?
Курятник огородите высоким забором. Фото: Ольга Воронова

Сарай для дров лучше расположить не слишком далеко от дома, и его планировка должна позволять легко и свободно брать и укладывать дрова. А вот что касается гаража, то его можно установить в нескольких местах дачи:

  • во входной зоне, где наиболее удобный подъезд;
  • за периметром и сбоку участ­ка, чтобы не занимать полезной площади сада (это возможно, если ваш участок последний и нет соседей);
  • пристроить в одну линию с воротами;
  • установить в дальнем углу сада, если к даче есть подъезд с двух сторон.

Главное - планировка. Как расположить хозпостройки на участке? Cколько теплиц можно установить на одном участке?

Если же таких вариантов у вас нет, тогда выход – в устройстве достаточно декоративного гаража, поскольку железная коробка  не является украшением. В зависимости от финансовых возможностей выберите материал для этого сооружения. Металлический гараж желательно подверг­нуть вертикальному озеленению (это спасёт и от перегрева). К­ирпичный гараж сам по себе смотрится красиво, и вдобавок на его стене хорошо выложить орнамент или предусмотреть ниши или крепления для ц­веточных ящиков.

Однако гараж – не единст­венный вариант «жилища» для автомобиля. Вполне можно ограничиться стоянкой для автомашины, желательно, конечно, с навесом, выглядеть она будет значительно красивее.

Также при планировании хозяйственных построек учтите, что сад делится на «летнюю» и «зимнюю» части. Какой-то его частью удобнее пользоваться летом, какой-то – зимой. Обычно зимняя часть – это зона, расположенная недалеко от жилого дома, куда даже в холодное время года будет открыт доступ в случае выпадения глубокого снега. В небольшом помещении для хранения сезонного инвентаря должны находиться лопаты или топорик для льда.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяйственные постройки на даче – мастерская, сарай, гараж, летняя столовая – должны иметь удобное расположение и при этом органично вписываться в дизайн участка.
 
Новости дня
Новости разные
 
1 марта — Международный день борьбы с наркоманией!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика