Главное - планировка. Как расположить хозпостройки на участке?

Хозяйственные постройки на даче – мастерская, сарай, гараж, летняя столовая – должны иметь удобное расположение и при этом органично вписываться в дизайн участка.
Три лучших варианта
Конечно, необязательно иметь все эти перечисленные объекты на одном участке, ведь многое зависит от ваших потребностей, размера надела и его предназначения.
Однако и бессистемно располагать хозяйственные постройки нельзя, необходимо учитывать их «целевое назначение».
Поэтому при планировании этих объектов остановите свой выбор на одном из вариантов:
1. Объедините все постройки в единый комплекс в таком месте сада, откуда можно свободно попасть в любую из его зон.
2. Расположите их по отдельности в различных участках, обращая внимание на то, какую зону «обслуживает» тот или иной объект.
3. Сгруппируйте только часть объектов в один комплекс, а остальные (1–2) определите туда, где они особенно необходимы.
Относительно размещения хозяйственного объекта существует определённое правило:
Отведите под его возведение не самые лучшие места участка (если у вас есть выбор). Такой рациональный подход приведёт к тому, что каждый метр территории будет «работать».
Не размещайте постройку только в парадной и входной частях сада: все остальные зоны вполне подойдут для этой цели.
Обратите внимание на места с затенением, где постоянно ложится заморозок, наиболее продуваемые ветром, или просто не особо пригодные для выращивания растений.
Исключением является только летняя столовая. Она должна располагаться недалеко от дома, на солнечном и безветренном участке.
Оформляем комплекс
Цвет хозяйственных построек комплекса должен соответствовать цвету дома или быть светлее. Конечно, не стоит делать этот комплекс капитальным, возможно, со временем он поменяет своё местоположение. Наиболее подходящий строительный материал – дерево.
Стиль построек должен хотя бы какими-то элементами поддерживать общий стиль сада, и для создания визуальной гармонии необходимо в его отделке использовать материалы, применявшиеся при постройке дома. Пусть у хозблока будут небольшие, но красивые окошки, крылечко с навесом. Украсьте стену подвесными контейнерами с цветами, используйте балконные ящики. Прилегающую к комплексу территорию лучше замостить, это будет и удобно и гигиенично. Сложных крыш лучше не делать, практичнее всего односкатная крыша с небольшим наклоном. Для неё лучше использовать шифер, оцинковку или ондулин. Вообще, подобный комплекс не должен быть слишком высоким – всё, что находится на участке, должно быть соподчинено дому, а не «спорить» с ним.
Отдельные постройки
Подобный подход применяется и в случае расположения отдельных хозяйственных построек. Некоторые могут быть отгорожены, некоторые, наоборот, выделены, декорированы.
Один из лучших вариантов размещения таких объектов, по крайней мере некоторых, – это спрятать их за какими-то другими, более крупными строениями, то есть пристроить к ним сзади. Так вы сэкономите и на материалах (одна стенка у постройки уже есть), и на декоре (сооружение всё равно не видно).
Конечно, определённые объекты имеют свою специфику. Так, мастерскую, особенно если она оборудована какими-то механизмами вроде деревообрабатывающего станка, лучше устроить в дальнем углу сада – из соображений техники безопасности и для минимизации шума.
Сарай для дров лучше расположить не слишком далеко от дома, и его планировка должна позволять легко и свободно брать и укладывать дрова. А вот что касается гаража, то его можно установить в нескольких местах дачи:
- во входной зоне, где наиболее удобный подъезд;
- за периметром и сбоку участка, чтобы не занимать полезной площади сада (это возможно, если ваш участок последний и нет соседей);
- пристроить в одну линию с воротами;
- установить в дальнем углу сада, если к даче есть подъезд с двух сторон.
Если же таких вариантов у вас нет, тогда выход – в устройстве достаточно декоративного гаража, поскольку железная коробка не является украшением. В зависимости от финансовых возможностей выберите материал для этого сооружения. Металлический гараж желательно подвергнуть вертикальному озеленению (это спасёт и от перегрева). Кирпичный гараж сам по себе смотрится красиво, и вдобавок на его стене хорошо выложить орнамент или предусмотреть ниши или крепления для цветочных ящиков.
Однако гараж – не единственный вариант «жилища» для автомобиля. Вполне можно ограничиться стоянкой для автомашины, желательно, конечно, с навесом, выглядеть она будет значительно красивее.
Также при планировании хозяйственных построек учтите, что сад делится на «летнюю» и «зимнюю» части. Какой-то его частью удобнее пользоваться летом, какой-то – зимой. Обычно зимняя часть – это зона, расположенная недалеко от жилого дома, куда даже в холодное время года будет открыт доступ в случае выпадения глубокого снега. В небольшом помещении для хранения сезонного инвентаря должны находиться лопаты или топорик для льда.