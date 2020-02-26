Главное - планировка. Как расположить хозпостройки на участке?

Источник материала: Аргументы и факты

Хозяйственные постройки на даче – мастерская, сарай, гараж, летняя столовая – должны иметь удобное расположение и при этом органично вписываться в дизайн участка.

Три лучших варианта

Конечно, необязательно иметь все эти перечисленные объекты на одном участке, ведь многое зависит от ваших потребностей, размера надела и его предназначения.

Однако и бессистемно располагать хозяйственные постройки нельзя, необходимо учитывать их «целевое назначение».

Поэтому при планировании этих объектов остановите свой выбор на одном из вариантов:

1. Объедините все постройки в единый комплекс в таком месте сада, откуда можно свободно попасть в любую из его зон.

2. Расположите их по отдель­ности в различных участках, обращая внимание на то, какую з­ону «обслуживает» тот или иной объект.

3. Сгруппируйте только часть объектов в один комплекс, а остальные (1–2) определите туда, где они особенно необходимы.



Возле хозблока посадите деревья, разбейте клумбу. Фото: Ольга Воронова

Относительно размещения хозяйственного объекта сущест­вует определённое правило:

Отведите под его возведение не самые лучшие места участка (если у вас есть выбор). Такой рациональный подход приведёт к тому, что каждый метр территории будет «работать».

Не размещайте постройку только в парадной и входной частях сада: все остальные зоны вполне подойдут для этой цели.

Обратите внимание на места с затенением, где постоянно ложится заморозок, наиболее продуваемые ветром, или просто не особо пригодные для выращивания растений.

Исключением является только летняя столовая. Она должна располагаться недалеко от дома, на солнечном и безветренном участке.



Лучшее место для сарая – дальний конец сада. Фото: Ольга Воронова

Оформляем комплекс

Цвет хозяйственных построек комплекса должен соответ­ствовать цвету дома или быть светлее. Конечно, не стоит делать этот комплекс капитальным, возможно, со временем он поменяет своё местоположение. Наиболее подходящий строительный материал – дерево.

Стиль построек должен хотя бы какими-то элементами поддерживать общий стиль сада, и для создания визуальной гармонии необходимо в его отделке использовать материалы, применявшиеся при п­остройке дома. Пусть у хозблока будут небольшие, но красивые окошки, крылечко с навесом. Украсьте стену подвесными контейнерами с цветами, используйте балконные ящики. Прилегающую к комплексу территорию лучше замостить, это будет и удобно и гигиенично. Сложных крыш лучше не делать, практичнее всего односкатная крыша с небольшим наклоном. Для неё лучше использовать шифер, оцинковку или о­ндулин. В­ообще, подобный комплекс не должен быть слишком высоким – всё, что находится на участке, должно быть соподчинено дому, а не «­спорить» с ним.

Кстати Строительные нормы и правила предусматривают расстояние между сараем, гаражом, туалетом и забором – 1 м, баней и забором – не менее 5 м, курятником и забором – 4 м, компост­ной ямой и колодцем или т­уалетом (а также между домом и баней) – не м­енее 8 м.



Свою нотку в экстерьер здания вносит заборчик в деревенском стиле. Фото: Ольга Воронова

Отдельные постройки

Подобный подход применяется и в случае расположения отдельных хозяйственных построек. Некоторые могут быть отгорожены, некоторые, наоборот, выделены, декорированы.

Один из лучших вариантов размещения таких объектов, по крайней мере некоторых, – это спрятать их за какими-то другими, более крупными строениями, то есть пристроить к ним сзади. Так вы сэкономите и на материалах (одна стенка у постройки уже есть), и на декоре (сооружение всё равно не видно).

Конечно, определённые объекты имеют свою специфику. Так, мастерскую, особенно если она оборудована какими-то механизмами вроде дерево­обрабатывающего станка, лучше устроить в дальнем углу сада – из соображений техники б­езопасности и для минимизации шума.



Курятник огородите высоким забором. Фото: Ольга Воронова

Сарай для дров лучше расположить не слишком далеко от дома, и его планировка должна позволять легко и свободно брать и укладывать дрова. А вот что касается гаража, то его можно установить в нескольких местах дачи:

во входной зоне, где наиболее удобный подъезд;

за периметром и сбоку участ­ка, чтобы не занимать полезной площади сада (это возможно, если ваш участок последний и нет соседей);

пристроить в одну линию с воротами;

установить в дальнем углу сада, если к даче есть подъезд с двух сторон.

Если же таких вариантов у вас нет, тогда выход – в устройстве достаточно декоративного гаража, поскольку железная коробка не является украшением. В зависимости от финансовых возможностей выберите материал для этого сооружения. Металлический гараж желательно подверг­нуть вертикальному озеленению (это спасёт и от перегрева). К­ирпичный гараж сам по себе смотрится красиво, и вдобавок на его стене хорошо выложить орнамент или предусмотреть ниши или крепления для ц­веточных ящиков.

Однако гараж – не единст­венный вариант «жилища» для автомобиля. Вполне можно ограничиться стоянкой для автомашины, желательно, конечно, с навесом, выглядеть она будет значительно красивее.

Также при планировании хозяйственных построек учтите, что сад делится на «летнюю» и «зимнюю» части. Какой-то его частью удобнее пользоваться летом, какой-то – зимой. Обычно зимняя часть – это зона, расположенная недалеко от жилого дома, куда даже в холодное время года будет открыт доступ в случае выпадения глубокого снега. В небольшом помещении для хранения сезонного инвентаря должны находиться лопаты или топорик для льда.