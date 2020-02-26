Инновационный подход к образованию

Повышение качества образования в соответствии с современными требованиями и с учетом потребностей государства является важной задачей и для образования в целом, и для каждого учреждения образования. Одной из приоритетных задач образования в Республике Беларусь является переход на инновационный путь развития, обеспечить который могут высококвалифицированные специалисты. А решение данных задач неразрывно связано с внедрением новых форм, методов и умений, то есть инноваций, в сферу образования. Именно этому вопросу был посвящен педагогический совет, прошедший в ГУО «Усяжская средняя школа».

Открыла педагогический совет директор школы Наталья Лашук. Она озвучила основные тенденции в сфере образования, а также познакомила с повесткой педагогического совета. Заместитель директора по учебной работе Наталья Ермакович рассказала об особенностях образовательного процесса, построенного на инновационных принципах, классифицировала средства, методы и технологии обучения в контексте компетентностного и инновационного подходов. Погружение в теорию проходило с использованием интерактивной компьютерной установки, что позволило Наталье Геннадьевне максимально активно включить в деятельность всех членов педагогического совета.

Учитель истории Екатерина Качан представила опыт проведения факультативного занятия по истории Беларуси в 11 классе с использованием интерактивных методов обучения. Данное факультативное занятие проходило в рамках проведения районного методического объединения учителей истории в декабре 2019 года. Екатерина Николаевна убедительно доказала, что использование инновационных приемов позволяет повысить интерес учащихся к предмету, раскрывает межпредметные связи, повышает качество усвоения материала.

Благодаря выступлению учителя начальных классов Светланы Филиппович педагоги смогли оценить важность использования мультимедийных электронных образовательных ресурсов на уроках и внеклассных мероприятиях в начальной школе. Светлана Ивановна остановилась на презентации, как одной из лучших форм представления большого объема материала на уроках литературы, математики, учебного предмета «Человек и мир» и других уроках. Учитель английского языка Зоя Лешкевич познакомила участников педагогического совета с использованием на своих уроках в старших классах интеллектуальных карт и представила свой педагогический опыт. Использование интеллектуальных карт особенно актуально при проведении уроков английского языка на повышенном уровне, что и смогла продемонстрировать Зоя Николаевна, представив более 20 интеллектуальных карт, созданных учащимися пятых — шестых классов.

Вторая часть педагогического совета прошла в творческой, интерактивной форме. Педагоги в группах разрабатывали собственный урок с использованием инновационных подходов на каждом этапе урока, выбирали тот прием, метод, который будет максимально эффективен на данном этапе при изучении определенной темы урока.

Педагогический совет прошел в атмосфере сотрудничества и позитива. Каждый убедился, что инновационный подход к обучению делает процесс более полным, интересным, насыщенным.

Наталья ЕРМАКОВИЧ, заместитель директора по учебной работе

На снимках: моменты педагогического совета в Усяжской средней школе

Фото из архива учреждения образования



