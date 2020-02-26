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Для решения проблемных вопросов

26.02.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Прием граждан в Кировском райисполкоме провел депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Владимир Гацко.

К депутату обратились три человека – жители сельских населенных пунктов  Барсуки, Букино, Скачек нашего района с вопросами об использовании чеков «Жилье» на реконструкцию жилых помещений и возможности внесения изменений в законодательство по использованию чеков «Жилье», а также о трудоустройстве и организации медицинского обследования.

Обращения приняты к рассмотрению, гражданам будут даны письменные ответы.

Для решения проблемных вопросов


Для решения проблемных вопросов

Фото Натальи ХОДАКОВОЙ.

 
 
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Прием граждан в Кировском райисполкоме провел депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Владимир Гацко. К...
 
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