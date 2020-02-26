Для решения проблемных вопросов

Прием граждан в Кировском райисполкоме провел депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Владимир Гацко.
К депутату обратились три человека – жители сельских населенных пунктов Барсуки, Букино, Скачек нашего района с вопросами об использовании чеков «Жилье» на реконструкцию жилых помещений и возможности внесения изменений в законодательство по использованию чеков «Жилье», а также о трудоустройстве и организации медицинского обследования.
Обращения приняты к рассмотрению, гражданам будут даны письменные ответы.
Фото Натальи ХОДАКОВОЙ.