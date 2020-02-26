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Правомерность использования беспилотных летательных аппаратов и недопущение применения лазерных устройств в направлении воздушных судов, последствия и ответственность за указанные деяния

26.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

 

Правомерность использования беспилотных летательных аппаратов и недопущение применения лазерных устройств в направлении воздушных судов, последствия и ответственность за указанные деянияВ последние годы в республике начала обозначаться проблема несанкционированного использования воздушного пространства владельцами (пользователями) авиамоделей в пределах установленных запрещенных зон, а также на высоте, превышающей 100 метров от уровня земной (водной) поверхности. Случаи несанкционированных полетов летательных аппаратов без человека на борту, управление полетом которого возможно при условии визуального контакта с ним, а также неуправляемых свободнолетающих аппаратов, в воздушном пространстве республики выросли.

\Правилами использования авиамоделей в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.08.2016 №636 определен порядок, правовые и организационные основы их использования, в том числе установлен запрет их использования (пункт 5), в том числе на высоте, превышающей 100 метров от уровня земной (водной) поверхности; общей массой более 0,5 килограмма без соответствующей маркировки авиамодели.

Несоблюдение вышеуказанных требований владельцами и пользователями летательных аппаратов классифицируется как нарушение Правил использования авиамоделей и влечет административную ответственность в виде штрафа до пятидесяти базовых величин на физическое лицо, а на юридическое лицо — до ста базовых величин согласно статье 18.41 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях «Нарушение правил использования воздушного пространства либо правил использования авиамоделей».

Ответственность:

За нарушение правил использования воздушного пространства либо правил использования авиамоделей в соответствии со статьей 18.41 КоАП Республики Беларусь-

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо — предупреждение или наложение штрафа до пятидесяти базовых величин. А за те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, —

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо — от двадцати до ста базовых величин.

В соответствии со статья 309УК Республики Беларусь — за умышленное е разрушение, повреждение или приведение иным способом в непригодное для эксплуатации состояние средств железнодорожного, водного, воздушного, автодорожного, магистрального трубопроводного транспорта, путей сообщения, сооружений на них, средств сигнализации или связи или другого транспортного оборудования, если эти действия заведомо для виновного могли повлечь смерть человека, крушение, аварию либо иные тяжкие последствия, —

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Те же действия, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения либо ущерба в особо крупном размере, —

наказываются штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до четырех лет.

За действия, предусмотренные частями 1 или 2 статья 309 УК Республики Беларусь, повлекшие по неосторожности смерть человека, —

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Действия, предусмотренные частью 1 статья 309 УК Республики Беларусь, совершенные в целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124, 126, 289, 359 и 360 УК Республики Беларусь, —

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Заместитель начальника Шарковщинского РОВД А.Н.Николаев

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