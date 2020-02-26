С целью профилактики правонарушений и преступлений проводятся мероприятия на объектах железнодорожного транспорта

Источник материала: Клiч Радзiмы

27-28 февраля 2020 с целью профилактики правонарушений и преступлений, разъяснения правил поведения и мер безопасности на объектах железнодорожного транспорта будут проводиться, профилактические мероприятия.

В рамках данных мероприятий хочется еще раз предупредить о соблюдении мер личной и имущественной безопасности на объектах железнодорожного транспорта и поездах, также хочется дать несколько советов при пользовании железнодорожным транспортом:

— переходить железнодорожные пути необходимо только в установленных местах;

— перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда;

— находясь в поездах, укладывайте сумки и другие вещи под сидения или специально отведенные для багажа места;

— не оставляйте ценности и документы без присмотра в верхней одежде;

— не берите с собой в дорогу большую сумму денег;

— закрывайте двери купе на замок или секретку;

— не оставляйте свои вещи малознакомым Вам людям;

— о всех случившихся с Вами неприятностях или привлекших Ваше внимание противоправных действиях, всегда своевременно и не безотлагательно сообщайте поездной бригаде или сотрудникам милиции.

При нахождении на объектах транспорта, следовании в поездах всегда помните, что категорически запрещается:

Ходить по железнодорожным путям.

Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров.

Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.

Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора переездной сигнализации.

На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь.

Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса.

Телефоны, по которым можно сообщить информацию в Шарковщинский РОВД об обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета: 102, 41202, 41279, 42660, +375292978868 (МТС), +375293273302 (Вел).

Вриод заместителя начальника Шарковщинского РОВД П.А.Пачковский