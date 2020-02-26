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С целью профилактики правонарушений и преступлений проводятся мероприятия на объектах железнодорожного транспорта
26.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
27-28 февраля 2020 с целью профилактики правонарушений и преступлений, разъяснения правил поведения и мер безопасности на объектах железнодорожного транспорта будут проводиться, профилактические мероприятия.
В рамках данных мероприятий хочется еще раз предупредить о соблюдении мер личной и имущественной безопасности на объектах железнодорожного транспорта и поездах, также хочется дать несколько советов при пользовании железнодорожным транспортом:
— переходить железнодорожные пути необходимо только в установленных местах;
— перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда;
— находясь в поездах, укладывайте сумки и другие вещи под сидения или специально отведенные для багажа места;
— не оставляйте ценности и документы без присмотра в верхней одежде;
— не берите с собой в дорогу большую сумму денег;
— закрывайте двери купе на замок или секретку;
— не оставляйте свои вещи малознакомым Вам людям;
— о всех случившихся с Вами неприятностях или привлекших Ваше внимание противоправных действиях, всегда своевременно и не безотлагательно сообщайте поездной бригаде или сотрудникам милиции.
При нахождении на объектах транспорта, следовании в поездах всегда помните, что категорически запрещается:
Телефоны, по которым можно сообщить информацию в Шарковщинский РОВД об обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета: 102, 41202, 41279, 42660, +375292978868 (МТС), +375293273302 (Вел).
Вриод заместителя начальника Шарковщинского РОВД П.А.Пачковский
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