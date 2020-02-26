Зачем школьники из Ленино в ДОСААФ приезжали

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня учитель физкультуры Ленинского учебно-педагогического комплекса Анна Воронина привезла учащихся 6-11 классов в ДОСААФ. Ребят радушно встретил и рассказал о деятельности межрайонной организационной структуры ее председатель Сергей Дашевский, принял их в ряды общества и вручил членские билеты. А еще сделал гостям приятный подарок — передал учреждению образования винтовку для занятий полевой стрельбой.

















Как рассказала Анна Алексеевна, в цокольном этаже школы есть хорошее стрельбище, где ребят тренирует Александр Романюк. Есть и винтовка, но она уже морально и физически устарела, нужна была новая. Обратились в отдел образования и, при содействии методиста Ларисы Кулешовой, начали искать меценатов. На такую просьбу охотно откликнулся Сергей Александрович.







































Дмитрий Махомет

Фото Михаила Левцова