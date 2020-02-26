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Прощай, Масленица! Программа праздничных гуляний 1 марта
26.02.2020 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Парк культуры и отдыха (Ленина, 3)
БЕСЕДКА (у входа в парк)
12.00 – 15.00 – Фонограммы песен, реклама партнеров проекта,зазывалы
15.00 – 19.00 – Музыкально-танцевальная программа
«Старые песни о главном». Конкурсы частушек «Масленичные перепевы». Масленичная викторина.
ПЛОЩАДКА К-Т «ЛЕТНИЙ»
12.00 – 14.00 – Фонограммы масленичных песен, реклама партнеров проекта, игры и конкурсы с призами от партнеров проекта, зазывалы.
14.00 – 14.30 – Концерт народной эстрадной группы «Маленький принц» Брестского городского центра культуры»
14.30 – 14.50 – Игровая программа. Призы от партнеров проекта.
14.50 – 15.20 Концерт хора «Славяне» СП ОАО « Брестгазоаппарат»
Концертная программа с интерактивом и масленичной викториной. Призы от партнеров проекта.
15.20 – 15.40 – Игровая программа. Масленичные конкурсы: Призы от партнеров проекта.
15.40 – 16.00 – Концерт народного ансамбля песни «Голоса Полесья»
Центра культуры и досуга
16.00 – 16.20 – Игровая программа. Масленичные конкурсы Призы от партнеров проекта.
16.20 – 16.40 – Концерт вокальной группы народного ансамбля песни и танца «Сузорье» Центра культуры и досуга
16.40 – 17.00 – Современные этнические хороводы. Танец-игра с призами от партнеров проекта «А мы Масленицу зазываем!»
17.00 – 17.15 – ФАЕРШОУ, ЗАЖЖЕНИЕ КОСТРА.
17.15 – 17.40 – Игровая программа. Масленичные конкурсы: Призы от партнеров проекта.
17.40 – 18.30 –Танцевальная программа.
Возле городского модуля (площадка к-т «Летний») для гостей праздника работают «Сялянскi падворак» и праздничные тематические фотозоны с рекламой партнеров проекта.
ТЕАТР ЭСТРАДЫ
12.00 – 14.00 – Фонограммы песен, реклама партнеров проекта, зазывалы.
14.00 – 14.30 – Концерт Творческого центра «Магалифф»
14.30 – 14.45 – Концерт образцовой эстрадной студии «Фантазия» Дома культуры железнодорожников
14.45 – 15.00 – Концерт народной эстрадной группы «Маленький принц» Брестского городского центра культуры
15.00 – 15.20 – Игровая программа, Масленичные конкурсы Призы от партнеров проекта.
15.20 – 15.40 – Концерт вокальной группы народного ансамбля песни и танца «Сузорье» Центра культуры и досуга г.Бреста
15.40 – 16.40 – Детская фольклорно-эстрадная театрализованная игровая программа. Флэш-мобы, современные этнические хороводы, праздничные конкурсы, обрядовые игры. Призы от партнеров проекта.
16.40 – 17.00 – Игровая программа. Масленичные конкурсы. Призы от партнеров проекта.
17.00 – 17.30 – Музыкальное поздравление от Брестского городского духового оркестра
17.30 – 17.40 – Игровая программа. Призы от партнеров проекта.
17.40 – 18.30 – молодежная дискотека
СТОЛБ
15.00 – 15.40 – Конкурс «Достань приз». Призы от партнеров проекта.
ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ КЛУБ
14.00 – Турнир по шашкам. Призы от партнеров проекта.
12.00 – 18.00 – Праздничное «Фотоателье» (фотозоны от партнеров проекта).
На аллеях парка праздничная выездная торговля. Работают аттракционы. На концертных площадках (беседка, модуль, Театр эстрады) и аттракционах «Веселый паровозик» звучит аудиореклама партнеров проекта.
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Парк культуры и отдыха (Ленина, 3) БЕСЕДКА (у входа в парк) 12.00 – 15.00 – Фонограммы песен, реклама партнеров проекта,зазывалы 15.00 – 19.00 – Музыкально-танцевальная...
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