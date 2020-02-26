Прощай, Масленица! Программа праздничных гуляний 1 марта

Источник материала: Виртуальный Брест

Парк культуры и отдыха (Ленина, 3)





БЕСЕДКА (у входа в парк)

12.00 – 15.00 – Фонограммы песен, реклама партнеров проекта,зазывалы

15.00 – 19.00 – Музыкально-танцевальная программа

«Старые песни о главном». Конкурсы частушек «Масленичные перепевы». Масленичная викторина.

ПЛОЩАДКА К-Т «ЛЕТНИЙ»

12.00 – 14.00 – Фонограммы масленичных песен, реклама партнеров проекта, игры и конкурсы с призами от партнеров проекта, зазывалы.

14.00 – 14.30 – Концерт народной эстрадной группы «Маленький принц» Брестского городского центра культуры»

14.30 – 14.50 – Игровая программа. Призы от партнеров проекта.

14.50 – 15.20 Концерт хора «Славяне» СП ОАО « Брестгазоаппарат»

Концертная программа с интерактивом и масленичной викториной. Призы от партнеров проекта.

15.20 – 15.40 – Игровая программа. Масленичные конкурсы: Призы от партнеров проекта.

15.40 – 16.00 – Концерт народного ансамбля песни «Голоса Полесья»

Центра культуры и досуга

16.00 – 16.20 – Игровая программа. Масленичные конкурсы Призы от партнеров проекта.

16.20 – 16.40 – Концерт вокальной группы народного ансамбля песни и танца «Сузорье» Центра культуры и досуга

16.40 – 17.00 – Современные этнические хороводы. Танец-игра с призами от партнеров проекта «А мы Масленицу зазываем!»

17.00 – 17.15 – ФАЕРШОУ, ЗАЖЖЕНИЕ КОСТРА.

17.15 – 17.40 – Игровая программа. Масленичные конкурсы: Призы от партнеров проекта.

17.40 – 18.30 –Танцевальная программа.

Возле городского модуля (площадка к-т «Летний») для гостей праздника работают «Сялянскi падворак» и праздничные тематические фотозоны с рекламой партнеров проекта.

ТЕАТР ЭСТРАДЫ

12.00 – 14.00 – Фонограммы песен, реклама партнеров проекта, зазывалы.

14.00 – 14.30 – Концерт Творческого центра «Магалифф»

14.30 – 14.45 – Концерт образцовой эстрадной студии «Фантазия» Дома культуры железнодорожников

14.45 – 15.00 – Концерт народной эстрадной группы «Маленький принц» Брестского городского центра культуры

15.00 – 15.20 – Игровая программа, Масленичные конкурсы Призы от партнеров проекта.

15.20 – 15.40 – Концерт вокальной группы народного ансамбля песни и танца «Сузорье» Центра культуры и досуга г.Бреста

15.40 – 16.40 – Детская фольклорно-эстрадная театрализованная игровая программа. Флэш-мобы, современные этнические хороводы, праздничные конкурсы, обрядовые игры. Призы от партнеров проекта.

16.40 – 17.00 – Игровая программа. Масленичные конкурсы. Призы от партнеров проекта.

17.00 – 17.30 – Музыкальное поздравление от Брестского городского духового оркестра

17.30 – 17.40 – Игровая программа. Призы от партнеров проекта.

17.40 – 18.30 – молодежная дискотека

СТОЛБ

15.00 – 15.40 – Конкурс «Достань приз». Призы от партнеров проекта.

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ КЛУБ

14.00 – Турнир по шашкам. Призы от партнеров проекта.

12.00 – 18.00 – Праздничное «Фотоателье» (фотозоны от партнеров проекта).

На аллеях парка праздничная выездная торговля. Работают аттракционы. На концертных площадках (беседка, модуль, Театр эстрады) и аттракционах «Веселый паровозик» звучит аудиореклама партнеров проекта.