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Игорь Комаровский: «Если говорить о такси, то я бы ситуацию не драматизировал – она не столь накалённая и напряжённая с точки зрения пассажира»
Источник материала: СТВ
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Юрий Важник, эксперт по безопасности дорожного движения:
Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания РБ:
Поэтому если говорить о такси, то я бы так ситуацию, всё-таки, не драматизировал – она не столь накалённая и напряжённая с точки зрения пассажира.
Как обстоят дела на рынке перевозок? Как повлияли на него агрегаторы и онлайн-сервисы такси? И возможна ли добросовестная конкуренция между своим и импортным в этом сегменте рынка?
Смотрите 26 февраля в 20.30 на СТВ.
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Игорь Комаровский: «Если говорить о такси, то я бы ситуацию не драматизировал – она не столь накалённая и напряжённая с точки зрения пассажира»
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Почему люди, в основном, выбирают Яндекс? ...
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