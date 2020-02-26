«Станет примером для всей страны». Посмотрите, как выглядит нетиповая первая школа в Новой Боровой

Источник материала: Tut.by

В Новой Боровой по улице Авиационная, 2 закончили строительство новой школы по нетиповому проекту. Готово все как снаружи, так и внутри. На прилегающей территории закончили благоустройство и высадили деревья. 1 сентября тут начнутся занятия. Посмотрели, как школа выглядит снаружи.





Объект уже сдан и введен в эксплуатацию, скоро его передадут государству, а 1 сентября 2020 года тут начнутся занятия. С улицы видно, что в кабинетах висят зеленые меловые доски, в спортцентре установлены тренажеры, а на коридорах есть информационные стенды.

Школа состоит из двух основных частей: учебных корпусов для начальных и старших классов и спортивного центра с бассейном и спортзалом. Соединяет их галерея. Крыша школы будет эксплуатируемой.



С этой стороны расположены учебные корпусы







А в этой части здания — спортивный центр

На улице обустроили развлекательные зоны. Там качели, беседки, места для отдыха, площадки для игр, есть даже мини-теплица. За школой — два поля для футбола, корты, небольшой скейт-парк.

Площадь здания — 14 тысяч «квадратов», она рассчитана на 1020 учащихся.

— Эта школа станет примером для всей страны. Мы как застройщик и ставили перед собой такую задачу, когда проектировали ее — создать самую инновационную площадку для школьников, — рассказали в «А-100».



Территория возле школы — здесь есть игровые площадки, беседки, даже мини-теплица



Во внутреннем дворике школы также есть место для развлечений

— Без преувеличения, это один из самых важных и ожидаемых объектов инфраструктуры в квартале. Мы понимали, что школа станет весомым аргументом для тех, кто рассматривает Новую Боровую, поэтому построили ее по самым высоким европейским стандартам, — говорят в компании.

Вскоре застройщик «А-100» проведет экскурсию и мы изучим, что внутри объекта, который компания называет «школой будущего».



Поле для футбола, рядом с ним расположены корты, за кадром — еще одно поле





Компания «А-100» уже построила три детских сада. Два из них — в Новой Боровой . На территории квартала также есть торговый центр и паркинг. Застройка квартала началась в 2014 году.