Хорошо зарабатывает и много тратит. Банк составил портрет брестского модника

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестские модники зарабатывают от 1000 до 1500 рублей и тратят на стильные вещи около 150 рублей ежемесячно. Портрет шопоголика составил БПС-Сбербанк на основе анализа обезличенных данных о владельцах карточки LaCard. Интересная статистика была озвучена в рамках мероприятия «Модные тренды: fashion, e-commerce, banking», которое состоялось в брестском арт-пространстве «Консерва».





Большинство модников – девушки: на них приходится 60% владельцев LaCard. Каждый второй шопоголик – в возрасте от 25 до 34 лет. Модница в среднем получает около 1150 рублей, следующий трендам мужчина – порядка 1300.





В Бресте готовы тратить на модные вещи около 150 рублей в месяц – именно столько составляет средний чек на lamoda.by среди владельцев карточек. Экономят также много – до 10% по карте LaCard. Чаще модного шопинга брестчане делают покупки в супермаркетах и магазинах формата drogerie. А еще – пользуются сервисами онлайн-такси, причем девушки чаще.

«Здорово, что площадкой для мероприятия стал Брест: где, как не здесь, притягивать внимание к вопросам взаимодействия фешн-индустрии со всей остальной бизнес-средой. Когда на одной площадке встречаются крупный банк, интернет-магазин и модные бренды, это очень правильно. Такие события дадут определенный эффект и результат. Кто-то сможет почувствовать выгоду при расчетах картой LaCard, кто-то познакомится с трендами, а кто-то сможет вывести свой бизнес на новый виток развития», – считает организатор Brands Fashion Show Ирина Николаева.

«Фешн-индустрию и банки объединяет скорость изменений. Обе сферы быстро и гибко реагируют на запросы разных аудиторий и даже объединяют усилия. И Брест во многом воплощает эти тенденции: в городе растет популярность карточки LaCard БПС-Сбербанка, которая возвращает до 10% с каждой покупки в онлайн-гипермаркете LaModa. И мы видим, что многие брестчане интересуются модой, стараются выглядеть стильно и легко экспериментируют с гардеробом», – отмечает управляющий Дополнительным офисом №100 БПС-Сбербанка Ольга Уласевич.