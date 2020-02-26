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Вандалы сломали крест на месте сталинских расстрелов под Оршей
Источник материала: Партизан
Неизвестные вандалы сломали крест, установленный активистами на месте захоронения жертв сталинских репрессий возле Могилевского шоссе под Оршей, пишет сайт
О местах расстрелов людей в сталинские времена в Орше было известно давно. Однако памятник жертвам успели поставить только на Кобыляцкой горе. Около Могилевского шоссе местные активисты в 2018 году поставили небольшой крест с табличкой.
Так выглядел крест на месте захоронений жертв / orsha.eu
Сообщается, что к этому месту приезжали делегации, посетители приносили цветы и т.д.
Но теперь неизвестные сломали крест и унесли табличку.
На месте массовых захоронений жертв в Куропатах под Минском вандалы периодически ломают кресты, уничтожают мемориальную "скамейку Клинтона" и т.д. Почти никогда милиция не находит нарушителей.
Так выглядит сломанный крест сейчас / orsha.eu
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Неизвестные вандалы сломали крест, установленный активистами на месте захоронения жертв сталинских репрессий возле Могилевского шоссе под Оршей, пишет...
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