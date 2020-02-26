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«Каждая игра будет как последняя». Тренеры лучших белорусских клубов рассказали о старте плей-офф экстралиги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 февраля стартует плей-офф хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-спорт». По-традиции, матчи накаут-раунда в белорусском чемпионате стартуют с четвертьфинальной стадии. Поэтому за главный трофей сезона – Кубок Президента – продолжают бороться восемь лучших команд сезона.
По итогам двух этапов нашего чемпионата сформировались следующие пары первого раунда плей-офф. Снова в 1/4-й отношения будут выяснять солигорский «Шахтер» и жлобинский «Металлург». В 2019 году победителями противостояния стали «горняки». Интересными видятся матчи между «Динамо-Молодечно» и «Гомелем».
Теперь о фаворитах. Лидер «регулярки», столичная «Юность», в 1/4-й сыграет против оршанского «Локомотива». Второй претендент на трофей – «Неман» – проэкзаменует хоккейный клуб «Могилев».
Отметим, что могилевчане впервые за шесть лет сыграют в матчах постсезона. Напомним, чтобы выйти в следующий круг соревнований, одной из команд в противостоянии надо добыть четыре победы.
Дмитрий Рыльков, главный тренер ХК «Могилев»:
Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:
Дебютантами плей-офф экстралиги стал оршанский «Локомотив». Подопечные Игоря Жилинского смогли финишировать на второй позиции в группе 2 нашего чемпионата. В 25 матчах «железнодорожники» набрали 48 баллов. Это и стало пропуском в накаунт-раунд.
Игорь Жилинский, главный тренер ХК «Локомотив»:
Естественно, для оршанских болельщиков это праздник. А волнение, естественно, у любого спортсмена накануне такого старта – оно и должно присутствовать.
В рамках мероприятия была представлена новая клубная атрибутика всех участников плей-офф. Всего 10 комплектов, состоящих из стильных вязаных шапок и шарфов с обновленными логотипами клубов.
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«Каждая игра будет как последняя». Тренеры лучших белорусских клубов рассказали о старте плей-офф экстралиги
Новости Беларуси. 27 февраля стартует плей-офф хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-спорт». По-традиции, матчи накаут-раунда в белорусском чемпионате...
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