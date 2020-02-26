ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Как распределились призовые места после первого соревновательного дня

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В спорткомплексе «Раубичи» стартовал чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-спорт». В первый день соревнований состоялись два суперспринта – у мужчин и женщин. Сперва прошла квалификация в этой дисциплине, а затем и финалы.

Яркие моменты и сенсационные победы. Как прошёл первый день соревнований в «Раубичах» на ЧЕ по биатлону





У мужчин золото досталась нашему Сергею Бочарникову. Белорус стрелял без промахов, а в финишном створе сумел вырвать победу у представителей Чехии и Украины. Виктор Кривко занял 10 место, Антон Смольский на 11 позиции.

А вот наши девушки остались без наград. Лучшей из белорусок в финале стала Ирина Кривко. Она финишировала на 8 позиции.





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