«В детстве переболел свинкой, могу ли я иметь детей?» Отвечаем на ваши вопросы о бесплодии

Источник материала: Tut.by

По статистике ВОЗ около 15% всех супружеских пар по всему миру хотя бы раз в жизни сталкивались с проблемами бесплодия. Однако несмотря на то, такие сложности возникают у многих, для некоторых невозможность завести ребенка все еще остается чем-то стыдным.

Мы предложили читателям TUT.BY задать свои вопросы о бесплодии и сегодня на часть из них отвечает специалист Центра вспомогательной репродукции «Эмбрио», врач акушер-гинеколог, репродуктолог Анатолий Станулевич.

Что такое бесплодие? На основании чего ставится этот диагноз? Бесплодие — это неспособность семейной пары при регулярной половой жизни и отсутствии контрацепции в течении 12 месяцев добиться беременности. Возможны различные причины возникновения бесплодия. Это может быть нарушение проходимости маточных труб, отсутствие «выхода» яйцеклетки у женщины и недостаток или низкое качество сперматозоидов у мужчины. Беременность может также не наступать из-за нескольких не связанных между собой заболеваний.

Создает ли употребление оральных контрацептивов риск развития бесплодия в будущем (если я молодая девушка до 25 лет и беременностей раньше не было)? Нужно ли делать перерывы в приеме ОК? Если нет других проблем со здоровьем, использование контрацептивных препаратов не приводит к бесплодию. Современные контрацептивные препараты имеют минимальные побочные эффекты и безопасны при использовании здоровыми людьми. Однако перед началом использования контрацептивного препарата необходимо обязательно обратиться к специалисту, он проведёт нужные исследования для выявления заболеваний, при которых использование этих медикаментов противопоказано. Что касается необходимости перерыва в приёме ОК, то вопрос лучше всего обсудить с вашим лечащим врачом, так как это зависит от особенностей вашего организма.

Можно ли узнать о бесплодии, не пытаясь забеременеть? Хочется знать о возможности иметь детей до попытки их завести. Нарушение фертильности — это сложная проблема. Во-первых, выявить её до начала планирования беременности зачастую непросто. Однако заподозрить будущую проблему можно, особенно если у женщины нерегулярный менструальный цикл или частые воспалительные процессы органов малого таза. Во-вторых, для диагностики «впрок» часто нужны серьёзные медицинские манипуляции (например, диагностическая лапароскопия) и сложные дорогостоящие исследования (например, расширенные гормональные тесты). В-третьих, мы никогда не сможем исключить вновь возникшие с возрастом проблемы.

Можно ли забеременеть с обычным или внематочным эндометриозом? Эндометриоз — это гинекологическое заболевание, при котором клетки эндометрия (это внутренний слой стенки матки) разрастаются за его пределы. Сам по себе эндометриоз не препятствует беременности, но его обязательно нужно лечить, так как на его фоне может возникнуть нарушение проходимости маточных труб, повреждение тканей матки (вплоть до невозможности выносить малыша).

Есть ли возможность забеременеть со сбитым менструальным циклом? Месяц есть, два месяца нет, четких дат начала менструации тоже нет. У врача наблюдаюсь, анализы сданы, забеременеть не получается около полугода. Менструальный цикл — процесс индивидуальный. Его характеристики могут меняться при повышенных физических и эмоциональных нагрузках, приёме медикаментов, смене климатических зон. Если беременность не возникает на фоне нестабильного менструального цикла в течение 12 месяцев, необходимо обратиться к специалисту-репродуктологу, так как нерегулярный менструальный цикл может свидетельствовать о возможном нарушении овуляторной функции (нерегулярность или отсутствие овуляции).

У меня со здоровьем все в порядке, у мужа тоже. Но у нас в течение двух лет не получается зачать ребенка. Наверное, виновата я, так как мне уже 42. Мужу — 38. Может, больше не терять время и сделать ЭКО? Возрастные изменения репродуктивной системы — фактор, имеющий очень важное значение, который сложно поддается коррекции. С возрастом ухудшается «качество» яйцеклеток и, как следствие этого, уменьшается вероятность образования «полноценного» эмбриона. В вашей ситуации необходимо обратиться к репродуктологу, так как причину отсутствия беременности без исследований определить очень сложно.

Влияет ли размер полового члена (например, если у мужчины микропенис) на способность женщины забеременеть? Если половой акт происходит, сперматозоиды попадают во влагалище, а их концентрация и подвижность в норме, вероятность беременности не снижается вне зависимости от длины полового члена. В других ситуациях могут понадобиться вспомогательные репродуктивные технологии, например, искусственная инсеменация или ЭКО.

В 16 лет я переболел свинкой, какие у меня шансы стать отцом? Мне сейчас 37, детей нет. В большинстве случаев перенесенный инфекционный паротит не вызывает бесплодия. Но если заболевание проходило с осложнениями, возможно повреждение ткани яичка, в которой продуцируются сперматозоиды. Это никак не будет проявляться физиологически, вторичные половые признаки будут нормально развиваться, а половая жизнь будет в порядке. Однако сперматогенез будет серьёзно нарушен. Если этот вопрос вас беспокоит — сделайте спермограмму, чтобы получить исчерпывающий ответ от врача-андролога не только о возможности беременности, но и о коррекции возможных проблем.

Нам с мужем по 29 лет. Пять лет не получается забеременеть, полностью обследовались, но причин не нашли. Диагноз — бесплодие неясного генеза. Расскажите подробнее об этом диагнозе. Диагноз идиопатического бесплодия (бесплодие неясного генеза) выставляется в некоторых ситуациях, когда врачам не удаётся найти причины отсутствия беременности, ведь диагностические возможности сейчас, к сожалению, ограничены. В таких ситуациях проводится оценка возможных причин отсутствия беременности и индивидуально подбираются возможные методы лечения. Достаточно часто в случае отсутствия результата от проводимого лечения используется ЭКО.

Что можно предпринять, если у мужчины диагноз «аспермия»? Я думаю, в вопросе имели в виду отсутствие сперматозоидов — такое состояние называется азооспермией. Причиной этой проблемы могут быть генетические заболевания, заболевания эндокринной системы (щитовидной железы, сахарный диабет), заболевания органов репродуктивной системы, ранее перенесённые инфекционные заболевания. В зависимости от результатов исследований врач может назначить различные способы лечения.