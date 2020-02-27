Блокбастеры на подходе. Самые дорогие фильмы, которые скоро выйдут на экран

Источник материала: Аргументы и факты

Назван бюджет нового фильма Мартина Скорсезе, вестерна «Убийцы лунного цветка». По оценкам источников портала Geek Tyrant, затраты на производство картины составят ориентировочно $225 млн. Эта сумма, возможно, будет не по силам кинокомпании Paramount Pictures, но на помощь Скорсезе может прийти потоковый сервис Netflix. Режиссер уже сотрудничал с Netflix во время работы над гангстерской сагой «Ирландец», которая собрала множество престижных призов и получила десять номинаций на «Оскар» (правда, ни одной премии не выиграла).

Любопытно, что с «Ирландцем» была примерно такая же история: в 2017 году Paramount Pictures выставила права на картину на торги, и они были приобретены Netflix. Скорсезе получил карт-бланш и полную творческую свободу. Окончательный бюджет фильма оценивается в $170 млн. Это очень большая сумма, но, видимо, боссы сервиса решили, что затраты стоят той славы, которую получила работа режиссера. Не исключено, что они пойдут на подобный шаг и ради «Убийц лунного цветка».

Фильм основан на документальном расследовании американского журналиста Дэвида Гранна и рассказывает о серии убийств индейцев племени осейдж в Оклахоме 1920-х годов. В то время в этом штате нашли нефть, и собственники земли — индейцы — быстро разбогатели, сдавая в аренду право на разработку полезных ископаемых. Подобная коммерция нравилась не всем, и множество осейджей было убито. К расследованию подключилось ФБР. Это было первое расследование убийств в истории этой организации. В фильме согласились сниматься Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.

Тем не менее бюджет в $230 млн обычно закладывается на какие-либо потенциальные блокбастеры, которые могут заработать в прокате несколько сотен миллионов (а еще лучше, если пару миллиардов) долларов. Например, $250 млн стоило производство боевика «Форсаж 7», кассовые сборы которого составили $1,5 млрд. $300 млн Джордж Кэмерон потратил на своего «Аватара», но в результате фильм собрал $2,8 млрд. В ближайшем будущем ожидается выход нескольких блокбастеров с подобным бюджетом, но они точно будут идти в кинотеатрах, а не только на Netflix.

«Мулан». $200 млн

Диснеевские фильмы редко бывают дешевыми в производстве, это касается и игровых ремейков анимации. Оригинальный мультфильм «Мулан» 1998 года рассказывал о китайской девушке, которая заменила больного отца, призванного в императорскую армию. Сюжет фильма, главную роль в котором сыграет китайская актриса Лю Ифэй, похож на сюжет анимационной картины, но в нем меньше мистики. Тем не менее съемки фильма обошлись в 200 миллионов долларов. В прокат он выйдет в марте 2020 года.

«Не время умирать». $250 млн

25-й фильм киносериала об агенте 007 Джеймсе Бонде должен стать кульминацией франшизы, которая развлекает зрителей с начала 1960-х. Главную роль снова — в пятый раз — исполнил британский актер Дэниел Крейг, а поставил юбилейный выпуск бондианы американский режиссер Кэри Фукунага. Речь в этом фильме пойдет о попытке Бонда уйти на заслуженный отдых; его номер с правом на убийство даже отдали другому агенту. Но после появления очередного злодея Бонд возвращается на службу, чтобы опять спасти мир от немыслимой опасности.

«Черная вдова». Около $150 млн





Этот кинокомикс открывает четвертую фазу марвеловской киновселенной; третья фаза завершилась масштабным сражением супергероев с титаном Таносом и гибелью одного из главных членов команды Мстителей. Подробности четвертой фазы пока не раскрываются, хотя из анонсов фильмов понятно, что фанатов комиксов ждут встречи с новыми героями — и старыми тоже. Фильм о Черной вдове по имени Наташа Романофф (её играет Скарлетт Йоханссон) вряд ли будет очень дорогим в производстве (бюджет картины пока не раскрывается), но даже на проходные сольные фильмы Marvel тратит около $150 млн, не считая затрат на рекламу и продвижение. Можно ожидать, что и на фильм об одной из самых хорошо знакомых зрителям героинь вселенной (Йоханссон играет Черную вдову с 2010 года, с фильма «Железный человек 2») будет потрачено не меньше.

«Фантастические твари 3». Больше $200 млн



«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Кадр из фильма

Серия фильмов о Гарри Поттере и его друзьях, героях книг Джоан Роулинг, принесла кинокомпании Warner Bros весьма солидные $7,7 млрд, так что появление новой серии спин-оффов, рассказывающих о том, что происходило в волшебном мире в 1920-е — 1940-е годы, ни у кого удивления не вызвало. Правда, фильмы о приключениях магозоолога Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн) не стали настолько же популярными, как основная сага: первая картина неплохо показала себя в прокате, но и только, а вторая, «Преступления Грин-де-Вальда», почти что провалилась, заработав лишь $654 миллиона. Из-за этого выход третьей части (всего запланировано пять фильмов) был отложен на 2021 год. Производственный бюджет пока неизвестен, но вряд ли он будет меньше, чем у «Преступлений…» ($200 млн), хотя бы потому, что задержки в работе лишь удорожают проект.

«Аватар 2». Больше $250 млн



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Сиквелы к своему кассовому хиту «Аватар» Кэмерон анонсировал еще на стадии съемок этого фильма, в 2000-е годы. Но общая сумма выручки, которая позволила этой картине более десяти лет оставаться самым прибыльным фильмом всех времен и народов (в 2019-м его показатели с трудом преодолел «Мстители: Финал»), была настолько велика, что Кэмерон начал вести речь не об одном продолжении, а сразу о нескольких. Сейчас известно о четырех задуманных фильмах, из которых, впрочем, сняты только два. Второй «Аватар» должен выйти в прокат в декабре 2021 года. Точно назвать его бюджет сложно, поскольку он снимался одновременно с третьей частью, но аналитики считают, что на этот фильм было потрачено не меньше $250 млн. Третья часть тоже готова, её релиз планируется в 2023 году, она будет стоить примерно столько же. Про четвертый и пятый фильмы сейчас говорить рано. После того как компания Disney купила кинокомпанию 21st Century Fox, диснеевский президент Боб Айгер говорил, что разработка этих проектов ведется, но «зеленый свет» на съемки пока не давался. Очевидно, что «зеленый свет» будет зависеть от финансовых показателей второго, а возможно, и третьего «Аватара». Правда, известно, что четвертый «Аватар» на треть готов.