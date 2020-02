«Я 3000-летний вампир». Илон Маск опроверг идею, будто он путешествует во времени

Источник материала: Tut.by

Американский бизнесмен, миллиардер и глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опроверг давнюю теорию заговора среди своих подписчиков в Twitter, согласно которой секрет его успеха — путешествия во времени. Правда, он сказал, что на самом деле он 3000-летний вампир.

Шутка про путешествия во времени возникла из-за внешнего сходства Илона Маска и летчика-истребителя Первой мировой войны Раймонда Коллишоу ( Raymond Collishaw ).

Коллишоу умер в 1979 году, через пять лет после рождения Маска. Но его фото часто используется как «доказательство» того, что американский бизнесмен — путешественник во времени, который подобным образом узнает тенденции вроде онлайн-платежей (PayPal) и частных космических путешествий (SpaceX) еще до их появления.

Так, один из подписчиков Маска спросил его: «Вы выбрали путешествие во времени, чтобы сэкономить время, Избранный? Кроме того, почему вы были в Канаде в 1914 году, почему вас звали Рэймонд Коллишоу и почему вы были профессиональным летчиком-истребителем?».

You would have saved time if you had used the right setting first. Have you considered time travel to save time, Chosen One?