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«Я 3000-летний вампир». Илон Маск опроверг идею, будто он путешествует во времени
Источник материала: Tut.by
Американский бизнесмен, миллиардер и глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опроверг давнюю теорию заговора среди своих подписчиков в Twitter, согласно которой секрет его успеха — путешествия во времени. Правда, он сказал, что на самом деле он 3000-летний вампир.
Шутка про путешествия во времени возникла из-за внешнего сходства Илона Маска и летчика-истребителя Первой мировой войны Раймонда Коллишоу (
Коллишоу умер в 1979 году, через пять лет после рождения Маска. Но его фото часто используется как «доказательство» того, что американский бизнесмен — путешественник во времени, который подобным образом узнает тенденции вроде онлайн-платежей (PayPal) и частных космических путешествий (SpaceX) еще до их появления.
Так, один из подписчиков Маска
На что Маск
В 2017 году бывший исполнительный директор Twitter Дик Костоло сказал CNBC: «Илон может служить доказательством того, что путешествия во времени существуют, потому что у него, похоже, либо больше часов в сутках, либо он из будущего».
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Шутка про путешествия во времени возникла из-за внешнего сходства Илона Маска и летчика-истребителя Первой мировой войны Раймонда Коллишоу
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