«Я 3000-летний вампир». Илон Маск опроверг идею, будто он путешествует во времени

Источник материала: Tut.by

Американский бизнесмен, миллиардер и глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опроверг давнюю теорию заговора среди своих подписчиков в Twitter, согласно которой секрет его успеха — путешествия во времени. Правда, он сказал, что на самом деле он 3000-летний вампир.



Фото: Reuters

Шутка про путешествия во времени возникла из-за внешнего сходства Илона Маска и летчика-истребителя Первой мировой войны Раймонда Коллишоу ( Raymond Collishaw ).

Коллишоу умер в 1979 году, через пять лет после рождения Маска. Но его фото часто используется как «доказательство» того, что американский бизнесмен — путешественник во времени, который подобным образом узнает тенденции вроде онлайн-платежей (PayPal) и частных космических путешествий (SpaceX) еще до их появления.

Так, один из подписчиков Маска спросил его: «Вы выбрали путешествие во времени, чтобы сэкономить время, Избранный? Кроме того, почему вы были в Канаде в 1914 году, почему вас звали Рэймонд Коллишоу и почему вы были профессиональным летчиком-истребителем?».

You would have saved time if you had used the right setting first. Have you considered time travel to save time, Chosen One? Also why were you in Canada in 1914, why was your name Raymond Collishaw and why was your occupation ace fighter-pilot? pic.twitter.com/1WXAc2hp5G — The Pope Of Muskanity (@RationalEtienne) February 26, 2020

На что Маск ответил : «Вы меня раскрыли, на самом деле я 3000-летний вампир. Это такое испытание, предполагающее все эти ложные идентичности на протяжении веков!».

Full disclosure, I’m actually a 3000 year old vampire. It’s such a trial assuming all these false identities over the centuries! — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2020

В 2017 году бывший исполнительный директор Twitter Дик Костоло сказал CNBC: «Илон может служить доказательством того, что путешествия во времени существуют, потому что у него, похоже, либо больше часов в сутках, либо он из будущего».