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В первый день визита Валентина Матвиенко встретится с главой Совета республики коллегой Натальей Кочановой. Переговоры пройдут в узком и расширенном форматах.





Затем спикеры верхних палат парламентов Беларуси и РФ примут участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов.





"Кроме того, запланирована встреча Валентины Матвиенко с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.





На второй день запланировано совместное посещение спикерами мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.



