На месте Червенского начнут строить торговый комплекс

На площадке, где когда-то снесли Червенский рынок, снова планируется строительство – на этот раз торгового комплекса.

Об этом сообщил агентству «Минск-Новости» глава администрации Ленинского района Петр Шостак.

По его словам, строительством займется инвестиционная компания «Сильвер Капитал». Здесь возведут торговый комплекс площадью 30 тысяч квадратных метров. В центре будет вестись торговля продовольственными товарами, продукцией легкой промышленности. Планируется сделать парковку.

В настоящее время проводится госэкспертиза, проект проходит согласования в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Потом проведут тендер и определят подрядчика.

После проведения торгов определят подрядную организацию. Строительство будет начато в марте и будет продолжаться два года.