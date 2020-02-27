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На месте Червенского начнут строить торговый комплекс
Источник материала: БДГ
На площадке, где когда-то снесли Червенский рынок, снова планируется строительство – на этот раз торгового комплекса.
Об этом сообщил агентству
По его словам, строительством займется инвестиционная компания «Сильвер Капитал». Здесь возведут торговый комплекс площадью 30 тысяч квадратных метров. В центре будет вестись торговля продовольственными товарами, продукцией легкой промышленности. Планируется сделать парковку.
В настоящее время проводится госэкспертиза, проект проходит согласования в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Потом проведут тендер и определят подрядчика.
После проведения торгов определят подрядную организацию. Строительство будет начато в марте и будет продолжаться два года.
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На площадке, где когда-то снесли Червенский рынок, снова планируется строительство – на этот раз торгового комплекса.
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