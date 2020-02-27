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Изменения в марте. Что поменяется в Беларуси в начале весны?

27.02.2020 12:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Изменения в марте. Что поменяется в Беларуси в начале весны?
Фото из открытых источников

ЦЕНЫ

С 1 марта ряд вузов принял решение об увеличении стоимости обучения студентов. В частности, в БГУ стоимость изменят на 12%. Это примерно 400-500 руб. в год. В пресс-службе университета отметили, что «изменение стоимости обучения проводится с целью приведения ее в соответствие с реальными затратами». Новые цены обещают опубликовать на сайте университета в разделе «Платные услуги». Отметим, что в предыдущий раз стоимость обучения в БГУ повышалась перед началом учебного года, в июле 2019 года. Тогда цены для студентов увеличились в среднем на 300 руб.

Изменения в марте. Что поменяется в Беларуси в начале весны? В январе-марте проходит очередная акция по добровольной сдаче оружия

Решение поднять цены приняли еще несколько вузов. К примеру, в БНТУ цена в среднем вырастет на 7%, в Брестском государственном университете имени Пушкина – примерно на 12%. Немного больше придется платить и студентам БГЭУ.

С 3 марта мобильный оператор life:) увеличит стоимость некоторых тарифов и услуг. Рост в среднем составит 1-2 руб. в зависимости от тарифа. При этом в некоторых случаях в качестве компенсации за поднятую цену оператор предоставит абонентам дополнительные включенные минуты и интернет-трафик.

С начала месяца в стране традиционно подорожают сигареты. На этот раз увеличение цены – от 2 до 15 коп. за пачку.

СЕЗОННОЕ ВРЕМЯ

В ночь с 28 на 29 марта около 70 стран мира, в том числе соседние Украина, Польша, Литва и Латвия, перейдут на летнее время. С этого дня в Беларуси будет одинаковое время с Литвой, Латвией и Украиной. Разница во времени с Польшей составит один час, а не два, как сейчас. К примеру, 29 марта, когда в Беларуси будет 9 часов утра, в Польше – 8.00.

Это нужно учитывать при планировании поездок за рубеж. Корректируется график международных маршрутов. В Беларуси и России переход на сезонное время отменили несколько лет назад, сейчас в Минске и Москве одинаковое время.

Изменения в марте. Что поменяется в Беларуси в начале весны?
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ЧТО ЕЩЕ?

С 1 марта в Беларуси установят запрет на продажу лекарств, предельные отпускные цены производителей на которые не зарегистрированы, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Запрет коснется лекарств, предназначенных для экстракорпорального оплодотворения (менотропин (человеческий менопаузальный гонадотропин), фоллитропин-альфа, фоллитропин-бета, цетрореликс), а также включенных в перечень основных, относящихся к терапевтической подгруппе анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы C01 - C10 (для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы).

Изменения в марте. Что поменяется в Беларуси в начале весны? C 1 марта в Беларуси запрещаются к продаже некоторые лекарственные средства

Граждане, которым необходимо подать налоговую декларацию о доходах за 2019 год, необходимо сделать это до 31 марта включительно.

С начала весны перестанут штрафовать за отсутствие зимних шин на автомобилях. При этом сотрудники ГАИ рекомендуют не спешить «переобуваться», так как в марте погода крайне неустойчивая.

Любителям рыбалки стоит учесть, что в большинстве регионов Беларуси (за исключением Витебской области) с 1 марта вводится запрет на лов щуки, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира. Продлится он до 15 апреля. В Витебской области запрет будет действовать с 9 марта по 25 апреля. Нарушителей ожидает крупный штраф.

К 1 марта власти Беларуси и России обещали создать общий список граждан, для которых ограничен выезд за рубеж. Информация будет находиться во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран.

Изменения в марте. Что поменяется в Беларуси в начале весны?
Подать налоговые декларации за 2019 год белорусам нужно не позже 31 марта
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Теги: Минск
 
 
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Увеличение стоимости обучения в крупнейших вузах страны, переход соседей на летнее время и запрет на ловлю некоторых видов рыб. В традиционной рубрике «АиФ»...
 
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