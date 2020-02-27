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В Польше рассказали, сколько у них работает врачей из Беларуси. За пару месяцев - плюс 75 специалистов
Источник материала: Tut.by
На конец 2019-го в Польше работали 1,5 тысячи врачей из стран, не входящих в Евросоюз. Медики из Беларуси занимают второе место после Украины — 306 человек,
Всего в Польше насчитывается 1823 врача-иностранца (в том числе из стран ЕС). Первое место занимает Украина — 547 человек. Следом идет Беларусь (306 человек), далее Германия (140 человек), Литва (66), Россия (65), США (50), Сирия (47), Чехия (39) и Швеция (36).
Директора польских больниц высоко оценивают работу специалистов из Беларуси и Украины. Директор Мазовецкой воеводской больницы в городе Седльце Мартин Кулицкий несколько лет руководил программой по найму из-за рубежа и рассказывает, что часто ездил в Беларусь в поисках подходящих специалистов. В начале медиков-иностранцев нанимают в качестве помощников врачей на срок от нескольких месяцев до года. В это время они учат язык и готовятся к нострификации (подтверждению) диплома. В Мазовецкой больнице проводят три таких набора в год.
— В настоящее время у нас проходят стажировку 10 врачей из Беларуси. Я очень доволен их работой. Но мы тщательно проверяем квалификацию иностранных врачей и даже отказались от четырех специалистов, — говорит Мартин Кулицкий.
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В Польше рассказали, сколько у них работает врачей из Беларуси. За пару месяцев - плюс 75 специалистов
На конец 2019 года разрешение на работу в Польше получили 1500 врачей из стран, не входящих в Евросоюз. Медики из Беларуси занимают второе место после Украины - 306...
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