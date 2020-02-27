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ВРП Брестской области вырос на 2,8% в 2019 году

27.02.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Валовой региональный продукт Брестской области в прошлом году вырос на 2,8% по сравнению с 2018-м. Об этом сообщил сегодня на совместном заседании облисполкома и сессии Брестского областного Совета депутатов председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

ВРП Брестской области вырос на 2,8% в 2019 году

Объем валового регионального продукта составил без малого Br12,5 млрд. "Несмотря на то, что это несколько ниже установленного задания (по году мы должны были выйти на 104%), область по этому показателю занимает второе место в республике и превышает темп роста ВВП страны", - заметил руководитель областной вертикали.

В целом, по мнению губернатора, в минувшем году удалось обеспечить поступательное развитие всех отраслей экономики области.

 
 
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  Валовой региональный продукт Брестской области в прошлом году вырос на 2,8% по сравнению с 2018-м. Об этом сообщил сегодня на совместном заседании облисполкома и...
 
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