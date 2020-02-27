ВРП Брестской области вырос на 2,8% в 2019 году

Источник материала: Виртуальный Брест

Валовой региональный продукт Брестской области в прошлом году вырос на 2,8% по сравнению с 2018-м. Об этом сообщил сегодня на совместном заседании облисполкома и сессии Брестского областного Совета депутатов председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.





Объем валового регионального продукта составил без малого Br12,5 млрд. "Несмотря на то, что это несколько ниже установленного задания (по году мы должны были выйти на 104%), область по этому показателю занимает второе место в республике и превышает темп роста ВВП страны", - заметил руководитель областной вертикали.

В целом, по мнению губернатора, в минувшем году удалось обеспечить поступательное развитие всех отраслей экономики области.