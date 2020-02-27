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Тройной матчбол. Чем запомнился болельщикам спортивный февраль?

27.02.2020 12:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Тройной матчбол. Чем запомнился болельщикам спортивный февраль?
Главными героинями месяца стали Арина Соболенко и Александра Саснович. © / Белорусская теннисная федерация

ТЕННИС

Спортивный февраль главным образом прошел под аккомпанемент белорусских теннисистов. Пожалуй, самую значимую победу в минувшем месяце одержали наши девушки в квалификации Кубка Федерации. Матч против нидерландок получился по-настоящему напряженным. Наши девушки действовали не благодаря, а вопреки. Уступая по счету практически все противостояние, белоруски буквально вырвали победу на решающем тай-брейке в решающей парной встрече. Главными героинями того уикенда традиционно стали Арина Соболенко и Александра Саснович.

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«Все сработали как команда. Девчонки это отмечали, образовалось единое целое – игроки, тренера, болельщики, медицина, федерация и даже болельщики, которые болели за нас по телевизору. Было одно целое. Девчонки чувствовали одно целое, вся страна были с нами. Такая сплоченность помогла нам», – отметила капитан команды Татьяна ПУЧЕК.

Теперь белоруски сыграют в финале Кубка Федерации, который пройдет в Будапеште с 14 по 19 апреля. Нашими соперниками на групповом раунде станут сборные Австралии и Бельгии.

Ряда успехов добились наши спортсмены и в личных соревнованиях. Арина Соболенко добралась до четвертьфинала турнира в Дубае, а Ольга Говорцова стала лучшей на турнире ITF в американском Николасвилле и завоевала девятый титул в карьере. Возвращается на корт после восьмимесячного перерыва, вызванного травмой и подорванным иммунитетом, Вера Лапко. Ее первым выступлением стал небольшой турнир во французском Маконе.

Исторических успехов добился Егор Герасимов. На турнире в индийской Пуне наш спортсмен впервые в карьере добрался до финала соревнований серии ATP, а во французском Марселе победил игрока из топ-10 рейтинга, бельгийца Давида Гоффена. Эти результаты позволили Герасимову подняться на 65-е место в рейтинге ATP. Это наивысшая позиция для белорусских теннисистов почти за 13 лет со времен выступлений в «одиночке» Максима Мирного.

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ЗИМНИЕ ВИДЫ

Подходят к кульминации выступления наших спортсменов в зимних видах спорта. Ключевым соревнованием у биатлонистов стал Чемпионат мира в Италии. К сожалению, пика формы от белорусов в должной мере болельщики не дождались. Наши спортсмены не смогли завоевать ни одной медали. Лучший результат – девятое место мужской четверки в эстафете. В личных соревнованиях наивысший показатель среди белорусов – 15-е место Антона Смольского в спринте у мужчин и 30-е место Ирины Кривко в индивидуальной гонке у женщин.

Отметим, что на прошлогоднем мировом форуме разжиться медалями белорусам также не удалось. Лучший результат – 10-е место в мужской эстафете. В последний раз белорусские представители завоевывали медаль Чемпионата мира по биатлону в 2017 году. Тогда в гонке преследования Дарья Домрачева получила «серебро».

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Немного подсластил горькую пилюлю Дмитрий Лазовский. На Чемпионате мира по биатлону среди юношей и юниоров белорус завоевал бронзовую награду в спринте.

Порадовали белорусские фристайлисты, в первую очередь девушки. Александра Романовская уверенно выиграла этап Кубка мира по лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли, а олимпийская чемпионка Анна Гуськова стала лучшей на аналогичных соревнованиях в Москве. Александра Романовская до последнего претендовала и на победу в общем зачете Кубка мира, однако полученное на тренировке повреждение оставило белоруску без шансов на награду.

На домашнем этапе Кубка мира в Раубичах белорусы выступали резервным составом. Однако даже в отсутствие лидеров наши спортсмены сумели завоевать медаль. Игорь Дребенков и Макар Митрофанов завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках.

Порадовали юные белорусские хоккеисты. На международном турнире в Швейцарии наши спортсмены обыграли сверстников из Латвии, Словакии и Швейцарии и стали победителями турнира.

Тройной матчбол. Чем запомнился болельщикам спортивный февраль?
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БОРЬБА И АТЛЕТИКА

На чемпионате Европы по борьбе наши спортсмены завоевали сразу восемь медалей, три из которых – золотые. Чемпионами Европы стали борец греко-римского стиля Максим Негода (63 кг), «вольник» Магомедхабиб Кадимагомедов (79 кг) и представительница женской борьбы Ванесса Колодинская (53 кг).

Тройной матчбол. Чем запомнился болельщикам спортивный февраль? Белорусские борцы завоевали восемь медалей на чемпионате Европы в Риме

Достаточно успешно проводят зимний сезон белорусские легкоатлеты. Так, Анастасия Мирончик Иванова выиграла соревнования в немецком Бохуме, а также завоевала «бронзу» в Берлине и французском Льевене в секторе для прыжков в длину. Алина Талай победила на турнире в Польше в беге на 60 м с барьерами. Медалями на различных стартах отметились Виталий Парахонько, Кристина Тимановская, Ирина Жук и другие наши спортсмены.

ВЕЛОСПОРТ

Один из самых титулованных белорусских велогонщиков современности Василий Кириенко объявил о завершении спортивной карьеры. По словам 38-летнего спортсмена, он испытывает проблемы с сердцем, из-за которых не может соревноваться на профессиональном уровне.

«Это действительно печальный день для меня, но это правильное решение, основанное на рекомендации врачей, – сказал Василий КИРИЕНКО. – У меня была замечательная карьера, и я наслаждался каждой минутой гонок с этой командой. Это было невероятное путешествие, и я благодарен за ту поддержку, которую получал на протяжении своих выступлений».

За свою карьеру Василий Кириенко выиграл «золото», «серебро» и две «бронзы» на чемпионатах мира по велогонкам на шоссе, дважды побеждал на Европейских играх. На его счету победы на трех этапах «Джиро» и одном этапе «Вуэльты».

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