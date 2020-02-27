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Чемодан в воздухе. Что делать, если потерял багаж при перелете?

27.02.2020 12:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Чемодан в воздухе. Что делать, если потерял багаж при перелете?
Об утере багажа туристу будет выдана соответствующая квитанция с указанием ее номера и даты выдачи. © / Фото из открытых источников

О том, каким должен быть алгоритм действий при утере багажа в аэропорту, «АиФ» рассказала главный инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК.

ОТВЕЧАЕТ АВИАКОМПАНИЯ

– В случае если в аэропорту прибытия турист не обнаружил свой багаж, следует до прохождения таможенного контроля в зале прилета аэропорта незамедлительно сообщить об этом сотрудникам розыска багажа или представителю соответствующей авиакомпании в аэропорту и заполнить акт о неисправностях при перевозке багажа/PIR – Property Irregularity Report (акт PIR) в двух экземплярах. При этом стоит обратить внимание, что всю ответственность за неприбытие багажа несет авиакомпания, которая доставила пассажира в пункт назначения.

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Об утере багажа туристу будет выдана соответствующая квитанция с указанием ее номера и даты выдачи. Квитанцию необходимо сохранить, поскольку она потребуется в дальнейшем.

Проверьте, чтобы верно были указаны информация о весе багажа, авиалиниях, персональные и контактные данные и координаты, дата выдачи справки, а также сверьте номер, указанный в документах, с номером на отрывном талоне багажной бирки, наклеенном на обложку авиабилета. Это, пожалуй, самое главное в такой ситуации, что должно быть указано в документах. Обязательно сохраните все посадочные талоны от начала до конца поездки со всеми транзитными остановками.

ДЕКЛАРАЦИЯ

После оформления всех необходимых документов на утерянный багаж и прибытия в зону таможенного контроля необходимо проследовать в «красный коридор» и заполнить в отношении товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже, пассажирскую таможенную декларацию в двух экземплярах, поставив в ней отметку о наличии несопровождаемого, то есть утерянного багажа.

Если в отношении товаров для личного пользования, находящихся в несопровождаемом (утерянном) багаже, не установлены запреты или ограничения на ввоз и не подлежат уплате таможенные платежи, можно одновременно с заполнением пассажирской таможенной декларации на сопровождаемый багаж предварительно заполнить пассажирскую таможенную декларацию на несопровождаемый (утерянный) багаж в двух экземплярах (предварительную декларацию).

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После прибытия в аэропорт досылаемого (несопровождаемого) багажа при подаче туристом в таможню предварительной декларации на несопровождаемый багаж, прибывший досылаемый багаж может быть представлен для совершения необходимых таможенных операций в таможню представителем авиакомпании, то есть без участия путешественника.

ДОСТАВЯТ БЕСПЛАТНО

В том случае, если физлицо при утере багажа не заполнило пассажирскую таможенную декларацию в отношении товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже, прибывший в последующем в его адрес досылаемый (утерянный) багаж для таможенных целей будет рассматриваться как ввезенный сверх норм беспошлинного ввоза, в отношении него необходимо будет уплатить таможенные пошлины, налоги.

Сотрудники таможни в целях подтверждения заявленных в предварительной декларации сведений осуществляют таможенный контроль, по результатам которого принимают решение о возможности выпуска таких товаров.

После этого представитель авиакомпании или работник Национального аэропорта «Минск» уведомят туриста о времени доставки багажа на указанный в акте PIR адрес. Доставка такого багажа осуществляется бесплатно.

Чемодан в воздухе. Что делать, если потерял багаж при перелете?
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Теги: Минск
 
 
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К сожалению, достаточно частая ситуация: турист прибывает в аэропорт назначения, а багаж по каким-то причинам «зависает в воздухе».
 
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