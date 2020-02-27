ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нас все меньше. Что показали итоги переписи населения?

27.02.2020 13:28 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Нас все меньше. Что показали итоги переписи населения?
Городское население Беларуси составляет почти 7,3 млн человек. © / Фото из открытых источников

Кого в стране больше – мужчин или женщин? Куда мигрируют люди – в город или деревню? Насколько привлекательна для граждан жизнь в столичном регионе? Об этом – в материале «АиФ».

«РЕЗИНОВАЯ» СТОЛИЦА

Пожалуй, главный итог переписи-2019 – в стране проживают чуть более 9,413 млн человек. Предыдущее подобное мероприятие проходило в октябре 2009 года. Тогда численность жителей Беларуси была 9,489 млн. Нас стало немного меньше.

Нас все меньше. Что показали итоги переписи населения? В каком году доля трудоспособного населения Беларуси будет минимальной?

При этом 2,018 млн человек живут в Минске. Это 21% всех жителей страны. По данным переписи 2009 года, население столицы составляло почти 1,837 млн человек, в 1999 году – свыше 1,68 млн.

Интересно, что Минск попал в топ-15 европейских городов, где живет самый большой процент жителей всей страны. Лидером списка оказался Ереван. В столице Армении сосредоточены чуть более половины всех жителей этой страны. В Тбилиси – около 36% всех жителей Грузии, в Афинах – 31% населения Греции. В Москве проживают около 12% населения всей России, относительно невысокий процент у Киева в отношении всей Украины – 8%.

ЖЕНЩИН БОЛЬШЕ

Если количество жителей в Минске и Минской области выросло, то в пяти регионах, наоборот, уменьшилось. В Белстате это объясняют межреспубликанской миграцией. Население переезжает туда, где выше доходы и благоприятнее условия для проживания. Так, в Брестской области живут более 1,348 млн человек, в Витебской – более 1,135 млн, в Гомельской – более 1,388 млн, в Гродненской – более 1,026 млн, в Могилевской – более 1,024 млн, в Минской – более 1,471 млн. В целом городское население Беларуси составляет почти 7,3 млн человек (77,5%), сельское – около 2,11 млн (22,5%). В 2009 году в сельской местности проживали около 26% белорусов.

Нас все меньше. Что показали итоги переписи населения? Свой дом. Как можно из деревенской хаты сделать сказочные хоромы?

«Наблюдается тенденция: белорусы из крупных городов тянутся к земле, природе. Большой вклад в эту динамику внес столичный регион, где уже строятся многоквартирные жилые дома. По сути, это горожане, которые живут в деревне», – рассказала председатель Национального статистического комитета Инна МЕДВЕДЕВА.

Что касается гендерного разделения, то в Беларуси сейчас более 4,351 млн (46,2%) мужчин и более 5,061 млн (53,8%) женщин. Процентные показатели практически не изменились по сравнению с переписью 2009 года.

«Нынешний демографический кризис в Беларуси – это отголосок Великой Отечественной войны, которая принесла нам большие людские потери, при этом не только погибшими и умершими, но и неродившимися, – поделилась мнением с «АиФ» социолог Ольга ГЕРАСИМОВА. – Еще одна проблема – высокая смертность. Много людей по разным причинам стали умирать еще в трудоспособном возрасте, а средняя продолжительность жизни увеличивается не так быстро, как хотелось бы. Также у нас наблюдается мировой тренд – повышение возраста материнства. При этом в последнее время женщины, которые могут иметь много детей, останавливаются на одном-двух. И в основном это зависит от экономической ситуации. Эти и другие причины приводят к тому, что население Беларуси уменьшается».

Нас все меньше. Что показали итоги переписи населения?
Основной инстинкт. Почему некоторые люди не хотят иметь детей?
Подробнее

ПОРТАЛ

Информация по переписи населения продолжает обрабатываться. К 1 сентября 2020 года предполагается получение результатов по социально-демографическим характеристикам, вопросам занятости.

Кроме того, будет подготовлен геостатистический портал, на котором разместят полные данные по итогам переписи населения 2019 года. Его создание займет время – портал запустят не ранее 2021 года.

Нас все меньше. Что показали итоги переписи населения?
Семья или государство. Кто должен контролировать рождаемость?
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белстат представил первые данные о переписи населения, которая проходила в октябре 2019 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
От строительство до промышленности. Предприятия в январе активнее увольняли работников, чем нанимали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика