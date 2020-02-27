Нас все меньше. Что показали итоги переписи населения?

Источник материала: Аргументы и факты

Кого в стране больше – мужчин или женщин? Куда мигрируют люди – в город или деревню? Насколько привлекательна для граждан жизнь в столичном регионе? Об этом – в материале «АиФ».

«РЕЗИНОВАЯ» СТОЛИЦА

Пожалуй, главный итог переписи-2019 – в стране проживают чуть более 9,413 млн человек. Предыдущее подобное мероприятие проходило в октябре 2009 года. Тогда численность жителей Беларуси была 9,489 млн. Нас стало немного меньше.

При этом 2,018 млн человек живут в Минске. Это 21% всех жителей страны. По данным переписи 2009 года, население столицы составляло почти 1,837 млн человек, в 1999 году – свыше 1,68 млн.

Интересно, что Минск попал в топ-15 европейских городов, где живет самый большой процент жителей всей страны. Лидером списка оказался Ереван. В столице Армении сосредоточены чуть более половины всех жителей этой страны. В Тбилиси – около 36% всех жителей Грузии, в Афинах – 31% населения Греции. В Москве проживают около 12% населения всей России, относительно невысокий процент у Киева в отношении всей Украины – 8%.

ЖЕНЩИН БОЛЬШЕ

Если количество жителей в Минске и Минской области выросло, то в пяти регионах, наоборот, уменьшилось. В Белстате это объясняют межреспубликанской миграцией. Население переезжает туда, где выше доходы и благоприятнее условия для проживания. Так, в Брестской области живут более 1,348 млн человек, в Витебской – более 1,135 млн, в Гомельской – более 1,388 млн, в Гродненской – более 1,026 млн, в Могилевской – более 1,024 млн, в Минской – более 1,471 млн. В целом городское население Беларуси составляет почти 7,3 млн человек (77,5%), сельское – около 2,11 млн (22,5%). В 2009 году в сельской местности проживали около 26% белорусов.

«Наблюдается тенденция: белорусы из крупных городов тянутся к земле, природе. Большой вклад в эту динамику внес столичный регион, где уже строятся многоквартирные жилые дома. По сути, это горожане, которые живут в деревне», – рассказала председатель Национального статистического комитета Инна МЕДВЕДЕВА.

Что касается гендерного разделения, то в Беларуси сейчас более 4,351 млн (46,2%) мужчин и более 5,061 млн (53,8%) женщин. Процентные показатели практически не изменились по сравнению с переписью 2009 года.

«Нынешний демографический кризис в Беларуси – это отголосок Великой Отечественной войны, которая принесла нам большие людские потери, при этом не только погибшими и умершими, но и неродившимися, – поделилась мнением с «АиФ» социолог Ольга ГЕРАСИМОВА. – Еще одна проблема – высокая смертность. Много людей по разным причинам стали умирать еще в трудоспособном возрасте, а средняя продолжительность жизни увеличивается не так быстро, как хотелось бы. Также у нас наблюдается мировой тренд – повышение возраста материнства. При этом в последнее время женщины, которые могут иметь много детей, останавливаются на одном-двух. И в основном это зависит от экономической ситуации. Эти и другие причины приводят к тому, что население Беларуси уменьшается».



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ПОРТАЛ

Информация по переписи населения продолжает обрабатываться. К 1 сентября 2020 года предполагается получение результатов по социально-демографическим характеристикам, вопросам занятости.

Кроме того, будет подготовлен геостатистический портал, на котором разместят полные данные по итогам переписи населения 2019 года. Его создание займет время – портал запустят не ранее 2021 года.