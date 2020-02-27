«Можно было бы поднять и больше». Почему подорожали цветы в Минске и сколько они стоят сейчас

Источник материала: Tut.by

В Минске подорожали живые цветы. К праздникам — 14 февраля, 8 марта, это происходит традиционно. Однако в этом году цены на розы, хризантемы и прочие подскочили еще в январе. «Те розы, которые продавали по 1,8 рубля, уже в первых числах февраля стоили 2,5 рубля. А тюльпаны в цветочном возле дома с прошлой весны выросли в цене на 50 копеек. В 2019 покупала по 2,5 рубля штуку, а в этом — по 3 рубля», рассказывает минчанка Ольга. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как выросли цены на цветы, и узнал, почему это произошло.





Минчане заметили, что в столичных цветочных магазинах значительно подорожали цветы. Причем, по словам людей, цены выросли еще в конце января, не перед февральскими и мартовскими праздниками, как это бывает каждый год.

— Покупала в первых числах февраля розы в переходе у железнодорожного вокзала. Те, которые еще месяц назад стоили 1,8 рубля, были по 2,5 рубля, — рассказывает минчанка Ольга. — Продавец сказала, что эти цветы и раньше столько стоили. Но я уверена, что это одни и те же розы, просто подорожавшие. А пару дней назад обратила внимание, что тюльпаны в цветочном возле дома с прошлой весны выросли в цене на 50 копеек. В конце прошлого года покупала по 2,5 рубля штуку, а в этом — по 3 рубля. С чего вдруг такая серьезная прибавка в цене? Люди ведь у нас не разбогатели.

Мы приценились — цветы действительно подорожали. В среднем на 20−30 копеек, если говорить про розы компании «ДорОрс». Цены начинаются от 1,5 рубля, хотя раньше такие розы продавали и по 1 рублю, и по 80 копеек.

В одной из торговых точек сети пояснили, что цены повысили перед праздниками, но отметили, что дешевле цветов даже с учетом прибавки не найти.

— У нас летом, осень и в начале зимы постоянно проходили какие-то акции — снижали цены на цветы, давали 2 розы бесплатно, при покупке 5. Были в продаже розы и по 60 копеек, — говорит продавец «ДорОрс». — Но цена же ведь не должна быть такой. Это даже не себестоимость цветка. Понятно, что люди хотят подешевле, но они тоже должны понимать, что выращивание цветов — дело затратное. И коммуналку большую оплачивать нужно, и работникам зарплаты платить.





Продавец подтвердила, что цены у них действительно выросли в конце января и начале февраля.

— Перед праздниками цены немного повышаются, когда на цветы большой спрос, — продолжает продавец. — Зато потом цены падают до минимума. Кстати, тюльпаны у нас тоже самые дешевые в городе — 1,8 рубля за штуку.

Еще в одной точке с цветами от «ДорОрс» сказали, что ничего необычного в повышении цен нет, да и не подорожание это вовсе.

— У нас не подорожание. Просто до этого было снижение цен на цветы. Сейчас они просто вернулись к обычному уровню, — говорит женщина. — Когда спрос упадет, то и цены снизятся. Это же закон рынка — цена формируется в зависимости от спроса.

В самой компании «ДорОрс» тоже подорожание цветов подтвердили. Однако сказали, что цены повысились только на время праздников, да и то незначительно.

— Цены поднялись к 14 февраля и пока не упали. Но после 8 марта цветы снова подешевеют. 24 января роза высотой 60 сантиметров стоила 2,5 рубля. С 1 февраля уже 2,7 рубля, — привели пример представители компании. — Зато летом у нас вообще самые дешевые розы. Маленькие — 30 сантиметров, стоят по 50 копеек. 40 сантиметров — по 70 копеек. 60 сантиметров — 1,4 рубля.

Есть в продаже у них и импортные цветы, закупочные цены на которые поднялись.

— Веточка кустовых хризантем стоит 5 рублей. Зелень у нас тоже привозная. Веточка гипсофилы по 5 рублей, лимониум — 4,5 рубля, альстромерия — 4 рубля. Поставщики на них слегка подняли цены. Но мы розничные не повышали нивелировали разницу за счет наценки, потому что цветы и так объективно дорогие.

А что с ценами на цветы в других местах? В сети магазинов Розы.бел, которая тоже торгует белорусскими цветами, сказали, что у них в продаже есть розы по цене от 1,7 до 2,75 рубля.

— Да, у нас раньше были цены немножко ниже чем сейчас — к 14 февраля поднялись. К 8 марта еще немножко подрастут, — сказали нам в магазине.

Продавец в павильоне, где продаются импортные цветы, тоже отметила рост цен у поставщиков. Здесь и так не самый дешевый товар, но за последние пару недель цены выросли еще.

— У нас и российские цветы есть, и из Голландии. Могу сказать, что у поставщиков в этом году они подорожали. Немного, но к нашей цене мы добавили по 20−30 копеек, — рассказывает продавец.





Сейчас цены на розы здесь начинаются от 4 рублей. Самые дорогие стоят по 9 рублей за штуку. Кустовые хризантемы продают по 5,5 рубля за веточку. Тюльпаны стоят по 3 рубля, подсолнухи — по 11, гвоздики — по 3 рубля, мелкие кустовые розы — по 6,5 рубля.

— Можно было бы и на больше поднять цены, если исходить из того, на сколько выросла закупка. Но, боюсь, что тогда спрос упадет. Сейчас и так люди не богатые, а цветы — товар не первой необходимости. Поэтому приходится искать баланс.

По словам продавца, «поставщики не говорят, почему повысили цены». Также она отметила, что «искать других поставщиков, с более низкими ценами — не самая лучшая идея».

— Разница в закупочной цене небольшая и не все позиции стали дороже. Этих поставщиков мы знаем. Знаем, что товар у них качественный. И то, что другие поставщики не поднимут в ближайшее время закупку, если еще не подняли, совсем не факт, — сказала продавец.