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За пару месяцев плюс 75 человек: в Польше рассказали, сколько у них работает врачей из Беларуси

27.02.2020 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав Беларуси скрывает информацию о том, сколько медиков уезжает из страны в поисках более достойной оплаты труда.

За пару месяцев плюс 75 человек: в Польше рассказали, сколько у них работает врачей из Беларуси
На конец 2019-го в Польше работали 1,5 тысячи врачей из стран, не входящих в Евросоюз. 

Медики из Беларуси занимают второе место после Украины — 306 человек, сообщает prawo.pl. При этом, по данным на начало ноября 2019 года, в Польше работал 231 белорусский врач. Получается, за достаточно небольшой промежуток времени их количество выросло на 75 человек. 

Всего в Польше насчитывается 1823 врача-иностранца (в том числе из стран ЕС). Первое место занимает Украина — 547 человек. Следом идет Беларусь (306 человек), далее Германия (140 человек), Литва (66), Россия (65), США (50), Сирия (47), Чехия (39) и Швеция (36).

Директора польских больниц высоко оценивают работу специалистов из Беларуси и Украины. Директор Мазовецкой воеводской больницы в городе Седльце Мартин Кулицкий несколько лет руководил программой по найму из-за рубежа и рассказывает, что часто ездил в Беларусь в поисках подходящих специалистов. 


В начале медиков-иностранцев нанимают в качестве помощников врачей на срок от нескольких месяцев до года. В это время они учат язык и готовятся к нострификации (подтверждению) диплома. В Мазовецкой больнице проводят три таких набора в год.

— В настоящее время у нас проходят стажировку 10 врачей из Беларуси. Я очень доволен их работой. Но мы тщательно проверяем квалификацию иностранных врачей и даже отказались от четырех специалистов, — говорит Мартин Кулицкий.

Также, напомним, в Польше планируют упростить правила найма врачей-иностранцев не из стран Евросоюза. Планируется, что врачам не нужно будет проходить нострификацию диплома, а разрешение на работу будет выдаваться в конкретной польской больнице после прохождения экзамена, который дает право на профессиональную деятельность. 

Некоторые представители Высшего медицинского совета Польши считают, что содействие в трудоустройстве врачам из-за пределов ЕС может нести угрозу для пациентов. Однако директора польских больниц с этим не согласны и в качестве аргумента приводят основательность медицинского образования в других странах, в том числе в Беларуси, где подготовка специалистов длится шесть лет.

В Польше сейчас не хватает врачей и медсестер. Зарплаты польских врачей составляют около 3−4 тысяч евро, сообщало ранее Польское радио. В Беларуси средняя зарплата в здравоохранении в январе этого года составила 979,3 рубля до вычета налогов (после вычета — 842,2 рубля).


Сколько белорусских медиков работает за границей

В августе прошлого года в Минздраве рассказывали, что ежегодно работать за границу уезжает около 200 медиков (без учета тех, кто едет в Россию). TUT.BY попытался узнать у Министерства здравоохранения более актуальные цифры, однако на этот вопрос в ведомстве не ответили. 

Напомним, тенденция оттока врачей вызывала у правительства «серьезную тревогу», однако Лукашенко это «не напрягает».

Как сообщалось ранее, помимо Польши, белорусские врачи востребованы в Чехии и Германии.
 
 
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Минздрав Беларуси скрывает информацию о том, сколько медиков уезжает из страны в поисках более достойной оплаты труда.
 
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Единство
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