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Важник: «Система автобусных перевозок – все терминалы «умерли» в Минске. Потому что неправильно были расположены»
Источник материала: СТВ
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе
Юрий Важник, эксперт по безопасности дорожного движения:
Вот смотрите чуть в сторону: система автобусных перевозок – все терминалы «умерли» в городе Минске, все закончили свою деятельность. Почему? Потому что они неправильно были расположены. Тот, кто принимал решение – не возле станций метро. А вот эти люди, которые возят легально-нелегально, они нашли то место, которое выгодно, людям удобно – рядом со станцией метро, и уже
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Важник: «Система автобусных перевозок – все терминалы «умерли» в Минске. Потому что неправильно были расположены»
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». «Вы хотите сказать, что Нацбанк, Минфин и МНС не блюдут интересы государства, пуская...
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