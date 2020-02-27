Чемпионат Беларуси. В четверг, 27 февраля, пройдут первые матчи четвертьфинальных серий





В Минске состоялась презентационная пресс-конференция плей-офф чемпионата Беларуси





"Этот уважаемый человек является квалифицированным специалистом в своем деле, широко известен в хоккейных кругах, как в Беларуси, так и за ее пределами, длительное время работал в ХК "Динамо-Минск". А уже сегодня он присоединится к тренерскому штабу нашей команды. Есть предположения, кто этот парень?" — говорится в сообщении группы "Динамо-Молодечно" во "ВКонтакте".



