Под Минском продают странный коттедж: он очень большой, а стоит, как «однушка»

Источник материала: KYKY

Realt.by обратил внимание на готовый коттедж, который продают рядом с водохранилищем Крылово (это под Минском). Площадь строения – более 200 квадратных метров, а вот цена – 52,3 тысячи долларов, что для рынка «недвижки» нетипично: эта сумма сравнима со стоимостью «однушки» в Минске.

Дом стоит возле деревни Черемуха. На дорогу к его участку уложили асфальт, вокруг коттеджа – лес и другие (как подчеркивается, добротные) дома-соседи.

Коттедж состоит из двух уровней: это симбиоз каркасной и блочной систем. Внутри есть, где погулять: три небольшие спальни, два санузла, кухня-столовая и три открытые террасы. Это жилая часть – они деревянно-каркасная с кирпично-плиточной облицовкой. Коммуникации (электричество, вода и центральная канализация) в дом проведены.

Блочная же часть – это гостиная с панорамным остеклением. Площадь помещения – 63 «квадрата». Нынешний владелец хотел обустроить здесь бассейн, но пока это просто комната для отдыха. Гостиная – полукруглой формы с огромными окнами в пол, на стенах можно увидеть лепнину.

Площадь строения с учетом террасы – где-то около 200 квадратных метров. Как говорит собственник коттеджа, у участка есть потенциал – здесь есть место, чтобы построить баню, беседку или мастерскую.

Фото: Павел Садовский для realt.by.