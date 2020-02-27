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Под Минском продают странный коттедж: он очень большой, а стоит, как «однушка»

27.02.2020 13:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Realt.by обратил внимание на готовый коттедж, который продают рядом с водохранилищем Крылово (это под Минском). Площадь строения – более 200 квадратных метров, а вот цена – 52,3 тысячи долларов, что для рынка «недвижки» нетипично: эта сумма сравнима со стоимостью «однушки» в Минске.

Дом стоит возле деревни Черемуха. На дорогу к его участку уложили асфальт, вокруг коттеджа – лес и другие (как подчеркивается, добротные) дома-соседи.

Коттедж состоит из двух уровней: это симбиоз каркасной и блочной систем. Внутри есть, где погулять: три небольшие спальни, два санузла, кухня-столовая и три открытые террасы. Это жилая часть – они деревянно-каркасная с кирпично-плиточной облицовкой. Коммуникации (электричество, вода и центральная канализация) в дом проведены.

Блочная же часть – это гостиная с панорамным остеклением. Площадь помещения – 63 «квадрата». Нынешний владелец хотел обустроить здесь бассейн, но пока это просто комната для отдыха. Гостиная – полукруглой формы с огромными окнами в пол, на стенах можно увидеть лепнину. 

Площадь строения с учетом террасы – где-то около 200 квадратных метров. Как говорит собственник коттеджа, у участка есть потенциал – здесь есть место, чтобы построить баню, беседку или мастерскую.

Фото: Павел Садовский для realt.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Realt.by обратил внимание на готовый коттедж, который продают рядом с водохранилищем Крылово (это под Минском). Площадь строения – более 200 квадратных метров, а вот...
 
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Ивьевский край
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Единство
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