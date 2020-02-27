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Под Минском продают странный коттедж: он очень большой, а стоит, как «однушка»
Источник материала: KYKY>
Realt.by
Дом стоит возле деревни Черемуха. На дорогу к его участку уложили асфальт, вокруг коттеджа – лес и другие (как подчеркивается, добротные) дома-соседи.
Коттедж состоит из двух уровней: это симбиоз каркасной и блочной систем. Внутри есть, где погулять: три небольшие спальни, два санузла, кухня-столовая и три открытые террасы. Это жилая часть – они деревянно-каркасная с кирпично-плиточной облицовкой. Коммуникации (электричество, вода и центральная канализация) в дом проведены.
Блочная же часть – это гостиная с панорамным остеклением. Площадь помещения – 63 «квадрата». Нынешний владелец хотел обустроить здесь бассейн, но пока это просто комната для отдыха. Гостиная – полукруглой формы с огромными окнами в пол, на стенах можно увидеть лепнину.
Площадь строения с учетом террасы – где-то около 200 квадратных метров. Как говорит собственник коттеджа, у участка есть потенциал – здесь есть место, чтобы построить баню, беседку или мастерскую.
Фото: Павел Садовский для realt.by.
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Realt.by обратил внимание на готовый коттедж, который продают рядом с водохранилищем Крылово (это под Минском). Площадь строения – более 200 квадратных метров, а вот...
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