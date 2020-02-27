ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От строительство до промышленности. Предприятия в январе активнее увольняли работников, чем нанимали

27.02.2020 13:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Предприятия в январе активнее увольняли работников, чем принимали новичков. Это следует из данных Белстата. Трудоустроили в прошлом месяце 43 165 человек, а уволили — на 3134 человека больше. В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких отраслях активнее всего отдавали трудовые книжки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Число принятых превысило количество уволенных в организациях, которые занимаются водоснабжением; сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (+149,1%), операциями с недвижимым имуществом (+50,2%). Активнее брали на работу, чем отдавали трудовые книжки, также в таких сферах, как информация и связь (+27,8%), горнодобывающая промышленность (+22,2%), образование (+17,8%), творчество, спорт, развлечения и отдых (+16,9%), услуги по временному проживанию и питанию (+4,6%), профессиональная, научная и техническая деятельность (+1%).

В остальных отраслях в январе было больше уволенных, чем принятых на работу. Среди них — строительство (взятых было на 5,8% меньше, чем уволенных), промышленность в целом (-17,9%), финансовая и страховая деятельность (-29,9%), здравоохранение и соцуслуги (-5,8%).

По данным Белстата, в 2019 году крупные и средние предприятия Беларуси приняли на работу 689,8 тыс. человек, а уволили 736,1 тыс. человек, сообщали ранее Naviny.by. На чистой основе было уволено 46,3 тыс. человек, что сопоставимо с числом жителей Пружанского или Пинского районов.

В региональном разрезе наибольшие чистые увольнения отмечены в Минской области. На работу было принято на 9680 человек меньше, чем уволено. Областей, в которых был бы зафиксирован чистый прием на работу по итогам 2019 года, не отмечено.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких отраслях активнее всего отдавали трудовые книжки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Где в Беларуси бывают Саша Бортич, Би-2 и IOWA? Показываем милые фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика