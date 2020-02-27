В Плисской школе в рамках проекта «ШАГ» состоялась встреча с Михаилом Дряпко, заместителем начальника Минского областного управления МЧС

Сегодня в ГУО «Плисская средняя школа им. В.А. Микулича» в рамках областного проекта «Школа Активного Гражданина» состоялась встреча старшеклассников с полковником внутренней службы, заместителем начальника Минского областного управления МЧС Михаилом Дряпко.

Встреча прошла в формате ток-шоу. Ребята смогли задать Михаилу Владимировичу интересующие их вопросы и тут же получить ответы на них. В открытом диалоге школьники узнали много интересной и полезной информации, а также получили ценные жизненные советы от настоящего полковника.

Для младших школьников сотрудники Смолевичского РОЧС подготовили увлекательное путешествие по «безопасным» площадкам. От желающих примерить настоящую форму спасателя отбоя не было, и очень пришелся по вкусу ребятам конкурс с конфетой, в котором, одев на руки толстые и массивные перчатки, нужно было эту конфету развернуть. Все, кому это удавалось, получали в подарок не только сладости, но и печатную продукцию от РОЧС. Помощь в проведении увлекательных площадок смолевичским спасателям оказали активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных (БМООСП) из числа учащихся Плисской средней школы.

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